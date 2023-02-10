منصور السلطان



تعرض عسكري يعمل في أمن العاصمة لإصابة بالرأس نتيجة اعتداء مواطن متعاط خلال محاولة ضبطه في مدينة جابر الأحمد.



وفي التفاصيل، قال مصدر امني لـ «الأنباء»: خلال تجول إحدى دوريات أمن مديرية العاصمة مساء أول من أمس في مدينة جابر الأحمد، تم الاشتباه بسيارة متوقفة في ساحة ترابية، وبعد التوجه لها تبين وجود شخص بداخلها وفور مشاهدته لدورية الشرطة لاذ بالفرار على قدميه، وبعد اللحاق به ومحاصرته أمسك «طابوقة» وهجم على أحد العسكريين وضربه برأسه، مما نتج عنه تعرضه لإصابة خطيرة ونزيف بالرأس، وبعد محاولات عدة تمت السيطرة على المتهم، حيث تبين أنه مواطن في العقد الثالث من عمره بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط، فتم اقتياده وإحالته إلى المخفر، فيما تم نقل العسكري المصاب إلى المستشفى، حيث تم علاجه وإعطاؤه تقريرا طبيا يفيد بالإصابة.



وتم تسجيل قضية اعتداء على رجل أمن، بالإضافة إلى قضية تعاط وحيازة مواد مخدرة.