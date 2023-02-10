محمد الجلاهمة



اقتيد مواطن من محافظة العاصمة الى مقر الادارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معه في قضايا متعلقة بحيازة مواد مخدرة وتعاطيها الى جانب معرفة الهواتف النقالة التي ضبطت بحوزته وعددها خمسة وأسباب حيازة سلاح ابيض (سكين) فيما رجح مصدر امني ان يدلي المتهم بمعلومات عن قضايا مرتبطة بالسلب بالقوة.



وحول التفاصيل، قال مصدر امني خلال عمل ثبوت امني في منطقة بنيد القار تم توقيف مواطن من مواليد 1987 لتحرير مخالفة تظليل ولدى التحدث معه تبين لرجال الامن أنه بحالة غير طبيعية ولدى الاستعلام عنه تبين ان عليه عدة قضايا مخدرات وتنفيذ أحكام ليتم الطلب منه النزول من المركبة وكان متلعثما وكان غير قادر على الاعتناء بنفسه و يحمل حقيبة يد لونها بني وبتفتيشها عثر بداخلها على 7 حبات لون ازرق بأبيض يشتبه في انها مواد مؤثرات عقلية وعدد 2 ونصف حبة روش اللون ابيض وحبة لونها وردي و8 اكياس شفافة اللون يوجد بداخلها مادة بيضاء اللون يشتبه بأنها مواد مخدرة و2 زقارة ملفوفة يشتبه بأنها مواد مخدرة و 4 إبر وأمبولة شفافة اللون بلاستيكية يوجد بداخلها مادة سائلة صفراء اللون ورق لف شفاف اللون وسلاح أبيض و 5 تلفونات آيفون، و111.500 دينار كويتي وكذلك أمبولة زجاجية يشتبه بانها تستخدم في تعاطي المخدرات.