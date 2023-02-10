منصور السلطان



‏استطاع رجال إدارة العمليات والدوريات بمديرية أمن الجهراء إلقاء القبض على 3 مواطنين بحالة تعاط وبحوزتهم حبوب مخدرة ومادتي الشبو والكيميكال بالإضافة إلى أدوات تعاط، وذلك خلال مرورهم على نقطة في منطقة الجهراء.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، أنه خلال قيام رجال دوريات إدارة العمليات والدوريات بمديرية أمن الجهراء بعمل نقطة تفتيش على مدخل منطقة الجهراء صادف ذلك مرور سيارة بها 3 أشخاص تبين أنهم بحالة تعاط، وبعد إنزالهم من السيارة والاستعلام عنهم اتضح انهم مواطنون، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من الحبوب المخدرة وأكياس بها مادة الشبو والكيميكال المخدرة بالإضافة إلى أدوات تعاط. وعليه، تم اقتيادهم وإحالتهم وكمية المواد المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.