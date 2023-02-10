

وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية للحد من ظاهرة الغش، ونص السؤال على ما يلي:



تعتبر ظاهرة الغش من أخطر الظواهر التي تهدم قيم المجتمع، فتكافئ المهمل وتظلم المجتهد، وقد لوحظ في السنوات الدراسية الماضية تفشي هذه الظاهرة في المدارس، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- بيان بعدد حالات الغش التي سجلت على طلبة الثانوية خلال السنوات الدراسية الخمس الماضية، وذلك وفقا لجدول يتضمن (السنة الدراسية - عدد حالات الغش).



2- ما الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية للحد من ظاهرة الغش؟



3- هل خاطبت وزارة التربية وزارة الصحة حول تركيب أجهزة مشوشة في قاعات الاختبار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من خطاب وزارة التربية، ورد وزارة الصحة -إن وجد-، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما السبب في ذلك؟



4- هل خاطبت وزارة التربية وزارة التجارة والصناعة في شأن حظر استيراد وبيع السماعات الحديثة التي يسهل إخفاؤها وتخبئتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من خطاب وزارة التربية ورد وزارة التجارة والصناعة -إن وجد-، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما السبب في ذلك؟



5- نمى إلى علمي أن عددا من المعلمين والمعلمات أخبروا الطلاب والطالبات بالإجابات الصحيحة أثناء الاختبارات، فهل رصدت الوزارة هذا السلوك ومعرفة هؤلاء المعلمين والمعلمات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى إفادتي بعدد المعلمين والمعلمات الذين أحيلوا للتحقيق جراء هذا التصرف.



6- هل بحثت وزارة التربية تعديل آلية تقييم الطلبة بحيث تكون أكثر كفاءة وفاعلية من الاختبارات؟.