أنجز مجلس الأمة خلال المائة يوم الأولى من الفصل التشريعي السابع عشر 51 قانونا، نشرت في الجريدة الرسمية، تنوعت ما بين 5 قوانين عامة و41 ميزانية و5 حسابات ختامية بالإضافة إلى قانون إضافة ربات البيوت للتأمين الصحي للمتقاعدين (عافية).



ويعد إنجاز المجلس هذا الكم من القوانين خلال المائة يوم الأولى من مدة الفصل التشريعي وفق تقرير أعده مجلس الامة، هو الأول من نوعه خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة.



وأقر مجلس الأمة في الفصل التشريع الحالي (السابع عشر) القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن إحالة الاقتراحات مباشرة إلى اللجان المختصة.



ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية.



وأقر مرسومي تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (التصويت بالبطاقة المدنية) وتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنه 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (إضافة مناطق إلى الدوائر الانتخابية).



وبشأن القوانين التي لم تنشر في الجريدة الرسمية فقد أقر مجلس الأمة في جلسة 13 ديسمبر 2022 قانون إضافة ربات البيوت إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية)، إلا أن الحكومة أصدرت مرسوما برد القانون وفقا للمادة 66 من الدستور منتصف يناير الماضي.



وانتهى المجلس من التصويت على المداولة الأولى للقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.



يذكر إنه تم انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر في 18 أكتوبر 2022.