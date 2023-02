كأحدث إصدارات الهواتف الذكية الرائدة من «HONOR» وأول إصداراتها من الهواتف القابلة للطي التي تطلق في الأسواق العالمية، يمثل هاتف HONOR Magic Vs أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي، مع التركيز القوي على تصميم وهندسة المفصلات، وهو الأمر الذي يضع حلولا للمشاكل التي ارتبطت بالهواتف القابلة للطي بشكل عام.



وقبل 20 عاما، شوهدت تقنية المفصلات في الهواتف القابلة للطي ذات التصميم الأصلي الصدفي. ومع ظهور الهواتف الذكية، اختفت تقنية المفصلات في الهواتف لأعوام عديدة، حتى عادت مرة أخرى على الساحة منذ عدة سنوات، عندما شاهدنا الهواتف الذكية القابلة للطي في الأسواق العالمية مجددا.



ومن بين أجزاء عديدة في الهاتف القابل للطي، تلعب المفصلات الدور الأهم، كونها تحدد مدى كفاءة الهاتف عند طيه وفتحه، والفجوة التي تكون بين الشاشات وبعضها البعض عندما يتم طي الهاتف، إلى جانب متانة الجهاز نفسه وتجارب المستخدم التي يقدمها.



واليوم، تم تفكيك الهاتف الذكي الجديد القابل للطي HONOR Magic Vs وعرضه على قناة اليوتيوب JerryRigEverything - الخبير الشهير في مجال التكنولوجيا - وهو الهاتف الذي من المفترض الكشف عنه وظهوره في الأسواق العالمية من خلال المؤتمر العالمي للهواتف (MWC) 2023. يمكنكم مشاهدة الفيديو كاملا من خلال هذا الرابط.



وفي إطار التزامها بتقديم المنتجات المبتكرة التي تركز على الجمهور، فإن شركة HONOR تستثمر بقوة في جانب التدريب والتطوير، حيث بدلت تقنية «مفصلة قطرة الماء» وهي التقنية الشائعة التي تستخدم في صنع الهواتف الذكية القابلة للطي، بتقنية التصنيع بالصب أحادي القطعة عن طريق استخدام المفصلات فائقة الخفة من دون ترس.



أحدثت شركة HONOR ثورة في عالم تقنية المفصلات القابلة للطي مع عامل الشكل المعزز والمطور من خلال تفانيها في البحث والتطوير. فيما سبق، كانت التروس تستخدم كي تسمح بدوران الشاشة، ولكنهم كانوا يتسببون رغم ذلك في كون الهاتف أثقل وأسمك. ولكن هاتف HONOR Magic Vs جاء - بتقنية التصنيع بالصب أحادي القطعة الأول من نوعه في الصناعة والمفصلات فائقة الخفة بدون تروس - ليقلل جذريا من عدد مكونات الهيكل الداعم المستخدم في صنع المفصلة من 92 مكونا إلى 4 مكونات فقط، ما يجعل وزن المفصلات أخف، بينما لا يؤثر على جودة دورانها. يمكنك إلقاء نظرة خاطفة عليه من هنا.



إن المفصلات الخاصة بهاتف HONOR Magic Vs تطوى برشاقة ولا تترك أي فجوات بين الشاشتين، وبذلك فإنها تضع حلا لمشكلة أخرى تواجه المستخدمين في الهواتف الذكية القابلة للطي المتواجدة في السوق. يعطي التصميم الخالي من الفجوات مظهرا أنيقا للهاتف، حيث انه لا يظهر أي فتحات أو فجوات عند طيه، كما أنه يجعل الجهاز أقل سمكا.



يعد تصنيع مفصلة نحيفة وخفيفة الوزن واحدة من أكبر التحديات التي واجهت مصنعي الهواتف الذكية القابلة للطي، ولكنها تعد في الوقت نفسه واحدة من الأمور الأساسية التي يركزون عليها عند تصنيع مثل هذه الهواتف.



وواحدة من الأسباب التي تجعل هاتف HONOR Magic Vs خفيفا تكمن في الهندسة المصنعة بحرفية، حيث تم استخدام مواد بوليمرية مستخدمة في صنع الطائرات، وهي مادة بنسبة 62% من المواد الشائعة الاستخدام لهذا الغرض.