غازي الهاجري: واصلنا تنمية محافظنا العالمية من الأصول باستثمارات جديدة

عملنا على التوسع في تواجدنا العالمي داخل الولايات المتحدة وفي منطقة الخليج

تسريع وتيرة النمو وزيادة تعزيز قدرتنا على خلق الفرص والقيمة خلال 2023

هشام الريس: توظيف أكثر من 1.2 مليار دولار استثمارات بمحافظ المجموعة

نركز على إيجاد طرق جديدة لتعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل

إدراجاتنا تسمح بتوسيع قاعدة مساهمينا بشكل أكبر وخلق المزيد من السيولة



أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت ربحا صافيا يؤول للمساهمين بقيمة 90.25 مليون دولار، مقارنة بـ 84.22 مليون دولار في 2021، بزيادة قدرها 7.2%.



وأكدت المجموعة في بيان صحافي، أن هذه الزيادة تعزى إلى أعمال الصيرفة الاستثمارية، والمساهمات المعززة بشكل كبير من شركتنا التابعة خاصة الخدمات المصرفية التجارية والبنية التحتية، بالإضافة الى أنشطة الخزينة.



المؤشرات المالية



وبلغت ربحية السهم عن العام 2.65 سنت مقارنة بـ 2.60 سنت للعام بأكمله في 2021، بزيادة قدرها 1.9%، فيما بلغ إجمالي الدخل للعام 441.67 مليون دولار بزيادة 10.8%، من 398.75 مليون دولار في العام السابق.

وسجل صافي الربح الموحد للسنة 97.71 مليون دولار مقابل 92.62 مليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 5.5%، وبلغ إجمالي المصروفات للسنة 343.96 مليون دولار مقارنة بـ 306.13 ملايين دولار في عام 2021، بزيـــادة قدرهــا 12.4%.



وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين مليار دولار في 31 ديسمبر 2022 بزيادة 3.5% من 0.96 مليار دولار في نهاية عام 2021، وارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 20.9% إلى 9.76 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ 8.08 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2021.



تماشيا مع هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% من القيمة الاسمية بالدولار (0.0159 للسهم)، بمراعاة الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.



وخلال الربع الأخير من العام، بلغ صافي الربح الذي يؤول للمساهمين 24.02 مليون دولار مقابل 23.88 دولار في الربع الأخير من 2021، بزيادة قدرها 0.6%، إذ نتجت هذه الزيادة بعد احتساب المخصصات والبالغة 13.4 مليون دولار ومن تحقيق مساهمة الدخل من الشركات التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى الدخل الناتج عن الاكتتابات والرسوم للمحافظ الاستثمارية وبيع صكوك إنفراكورب.



وبلغت ربحية السهم للربع 0.72 سنت، بقي دون تغيير عن الفترة المقارنة لعام 2021، فيما بلغ إجمالي الدخل للربع الأخير من العام 147.79 مليون دولار مقارنة بـ 128.14 مليون دولار في الربع الأخير من 2021، بزيادة قدرها 15.3%.



وبلغ صافي الربح الموحد للربع الأخير من العام 26.23 مليون دولار مقابل 24.34 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2021، بزيادة قدرها 7.8%.



ووصل إجمالي المصروفات خلال الربع الأخير 121.56 مليون دولار مقارنة بـ 103.80 ملايين دولار أميركي في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 17.1%.



مواصلة النمو



تعليقا على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، غازي الهاجري: «يسعدنا أن نعلن عن عام آخر من التقدم والنمو الذي حققته المجموعة في عام 2022، على الرغم من كونه عام مليء بالتحديات عبر الأسواق العالمية، فقد واصلت المجموعة تنوع أنشطتها وتحسين الدخل والأرباح، لقد كانت المكاسب التي تحققت خلال العام مدعومة بأداء جميع خطوط العمل الأساسية على الرغم من تقلبات السوق والضغط الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، وواصلت المجموعة أيضا تنمية محافظنا العالمية من الأصول من خلال إجراء استثمارات جديدة مهمة والتوسع في تواجدنا العالمي في الولايات المتحدة ومنطقة الخليج، حيث تتوافر المقومات القوية الإيجابية وبيئة الاقتصاد الكلي التي تقود التحول وتخلق فرصا قوية».



وتابع الهاجري قائلا: «سعدنا جدا أيضا بحصول المجموعة على رفع للتصنيف الائتماني من وكالة ستاندرد آند بورز، حيث تم رفع التصنيف للأجل الطويل إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بسبب تنويع مصادر الدخل وانخفاض التعرض للعقار، والمركز المالي العام للمجموعة، والمجموعة في وضع جيد الآن لمواصلة البناء على هذا الزخم الإيجابي طوال عام 2023، ومع الأسس القوية والتواجد الجغرافي، نتوقع تسريع وتيرة النمو وزيادة تعزيز قدرتنا على خلق الفرص والقيمة للمستثمرين والمساهمين لدينا على مدار العام المقبل».



تنمية الاستثمارات



من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، هشام الريس قائلا: «لقد كان هذا عاما آخر من الإنجاز بالنسبة للمجموعة، حيث واصلنا تنمية استثماراتنا، وتعزيز وجودنا العالمي وقاعدة المستثمرين والمساهمين على خلفية الأداء القوي المستمر وثقة السوق في المجموعة وقدرتنا على تعزيز النتائج عاما بعد عام، لقد تم توظيف أكثر من 1.2 مليار دولار في استثمارات خلال العام في محافظ المجموعة لسكن الطلاب وأصول المباني الطبية في الولايات المتحدة، ولدعم المزيد من النمو في هذه القطاعات، افتتحنا مكتبا جديدا في لندن خلال العام ليتخذ كمقر لإدارة الأصول في المملكة البريطانية وأوروبا، واستحوذنا أيضا على شركات إدارة أصول متخصصة أخرى في الولايات المتحدة، وهي ستيودنت كوارترز وبيج سكاي ميديكال، لتوسيع أنشطتنا واستثماراتنا المدرة للدخل في قطاعين رئيسيــين».



التواجد في السوق السعودي



وأضاف: «قمنا بتدشين تواجدنا الرسمي في السعودية خلال العام بمكاتب جديدة وفريق عمل مقره في الرياض، في الوقت نفسه، واصلنا تعزيز وجودنا في الإمارات، حيث قمنا خلال عام 2022، بإدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليكون بذلك الإدراج الإقليمي الرابع لجي إف إتش، وهي خطوة تسمح بتوسيع قاعدة مساهمينا بشكل أكبر وخلق المزيد من السيولة، مع استمرار نمو قاعدة المستثمرين ونمو أعمالنا، نركز أيضا على إيجاد طرق جديدة لتعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل، وخلال العام، اتخذنا خطوات مهمة لزيادة رقمنة بنيتنا التحتية وأطلقنا تطبيــق الهاتــف النقـــال الرسمي «GFH Mobile» الذي يقدم خدمات متنوعـــة لعملائنـــا مما يتيح لهم الوصول السلس إلى بيانات الاستثمـــار والأخبار المتعلقة بأحدث صفقاتنا وعروضنا».



في ختام حديثه، قال الريس: «بينما نتطلع إلى العام المقبل، أود أن أشكر مساهمينا ومستثمرينا وشركائنا وفرق العمل المتفانية على ثقتهم المستمرة والتزامهم تجاه جي إف إتش».



17.6 مليار دولار أصول مدارة



تدير «جي إف إتش» حاليا أكثر من 17.6 مليار دولار من الأصول والصناديق بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.