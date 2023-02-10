القاهرة - ناهد إمام



قال د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجرى حاليا استقبال استكمال التحويلات والتحويلات الجديدة للحجز بالمرحلة الثامنة التكميلية بمشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين في الخارج، حيث يستمر استقبال التحويلات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 16 الجاري، وذلك في ضوء تيسيرات السداد الجديدة، التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأوضح الوزير أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق في اجتماعه الأخير، على إقرار عدد من البدائل لأسلوب سداد قيم قطع الأراضي بالدولار الأميركي، وكذا منح خصم عند السداد الفوري لكامل القيمة بالدولار الأميركي تحويلا من الخارج، بحيث يختار الحاجز ما يناسبه من تلك البدائل، وتشمل خصم نسبة 15% من الثمن الإجمالي لقطعة الأرض، في حال السداد الفوري لكامل القيمة البيعية بالدولار الأميركي تحويلا من الخارج.



وأشار وزير الإسكان إلى أنه في حالة رغبة الحاجز في سداد باقي ثمن الأرض على دفعات، يتم الالتزام ببدائل احتساب الأقساط ومدة السداد، وهما كالتالي: البديل الأول، حيث يتم تحديد قيمة الأرض بالجنيه المصري، وسداد الدفعة المقدمة 25% من قيمة الأرض بالدولار الأميركي، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية (الفائدة المعلنة من البنك المركزي يوم استحقاق القسط علي الرصيد المدين) على أن يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة حتى تاريخ السداد بسعر الفائدة سابقة الذكر.



وأضاف الوزير: بالنسبة للبديل الثاني، فيتم تحديد قيمة الأرض بالدولار الأميركي، وسداد الدفعة المقدمة 25% من قيمة الأرض بالدولار الأميركي، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على (5 - 7) أقساط سنوية متساوية، محملة بالفوائد البنكية بسعر متوسط فائدة الشهادات الدولارية بالبنوك الحكومية يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين، ويتم حساب غرامة التأخير عن سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة حتى تاريخ السداد بسعر الفائدة سابقة الذكر.