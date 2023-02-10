أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على عرض عسكري كبير كشف خلاله عن عدد قياسي من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية امس إن العرض كان يهدف إلى إظهار «القدرة الهائلة على الضرب النووي» للبلاد. وجرى العرض وسط العاصمة بيونغ يانغ، في ساحة كيم إيل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية وجد كيم جونغ أون.



ونظم العرض بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش الكوري الشمالي وحضره كيم جونغ أون مع زوجته ري سول جو وابنته جو آي، حسب صور بثتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية.



وظهر في صور أخرى كيم وهو يتفقد الضباط ويحيي الجنود فيما كانت قوات وصواريخ تمر في الخلفية.



وذكر موقع «ان كي نيوز» المتخصص في سيئول أن العرض شمل عشر نسخ من أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية «هواسونغ-17» وآليات مصممة على ما يبدو لحمل صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب.



وتطوير هذا النوع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هو أحد الأهداف الرئيسية لبيونغ يانغ لأنه يساعد في جعل رصد وتدمير صواريخها النووية أصعب.



وأثار ظهور الصواريخ الباليستية العابرة للقارات «هتافات حماسية» من الجمهور، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التي أضافت أن «وحدة العمليات النووية التكتيكية» المكونة من جنود وصواريخ أخرى شاركت أيضا في العرض.



ورأى محللون أن كمية ونوع الأسلحة التي تم الكشف عنها خلال العرض يدلان على تطورات واضحة ملحوظة يمكن أن تشكل تحديا للولايات المتحدة.



وأوضح الخبير أنكيت باندا المتمركز في واشنطن، لوكالة فرانس برس «قدموا في هذا العرض عددا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لم يسبق أن عرضوا مثله بموجب توجيهات كيم جونغ أون لإنتاج أسلحة نووية وأنظمة إطلاق بكميات كبيرة».



وأضاف أن ذلك قد يطرح مشكلة لواشنطن لأن نظام الدفاع الصاروخي الأميركي يهدف إلى محاربة تهديد كوري شمالي «محدود»، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية «أثبتت الآن أن قوتها النووية بعيدة كل البعد عن أن تكون» محدودة.