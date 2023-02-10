

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله اليوم مباراتين ضمن الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز لكرة اليد، اذ يلعب الكويت (20 نقطة) مع كاظمة (8 نقاط) في 5.00 مساء فيما يتواجه السالمية (14 نقطة) مع الصليبخات (10 نقاط) في 7.00 مساء، إذ يتطلع الكويت للفوز لمشاركة الصدارة مع القادسية برصيد 22، فيما يأمل كاظمة بمواصلة صحوته وتحقيق نقطتين ثمينتين من أحد المرشحين للقب البطولة، بينما يدخل الصليبخات منتشيا بالفوز الصعب الذي حققته في الجولة السابقة ولكن عليه الحذر من مواجهة السالمية الذي يدخل المواجه لتضميد الجراح وتعويض خسارته الماضية من برقان بنتيجة 32-31.



وفي السياق ذاته، فاز برقان على اليرموك بنتيجة 27-25 ورفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما بقي اليرموك على رصيده السابق بـ 5 نقاط.

إلى ذلك، يقيم اتحاد اليد والاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي غدا مهرجان «نحن نحب كرة اليد» الثاني على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله أيضا، حيث تبدأ فعالياته في 4.30 عصرا وتنتهي في 7.15 مساء بمشاركة أندية: الفحيحيل، برقان، السالمية، اليرموك، التضامن، كاظمة، الكويت، النصر، خيطان ونادي الاتحاد الرياضي المدرسي.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الرياضي المدرسي د.محمد السماك أن المهرجان الأول شهد نجاحا كبيرا وحضورا لافتا من اللاعبين وذويهم ونسعى في الثاني لتكرار النجاح، مضيفا: «تأتي الخطة بين الاتحادين بهدف الاهتمام بالنشء وتوسيع قاعدة محبين اللعبة وسيشهد المهرجان عدة فعاليات مختلفة».