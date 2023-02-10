

ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم منافســات الجولـة الـ 13 من دوري زين الممتاز بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في الأولى السالمية مع الفحيحيل ولكل منهما 15 نقطة على ملعب ثامر، وفي المباراة الثانية يلتقي العربي المنتشي برصيد 19 نقطة مع التضامن بـ14 نقطة على ستاد الصداقة والسلام.



ويبحث السالمية على ملعبه عن فوز معنوي يعود به إلى المراكز المتقدمة بعدما خسر نهائي كأس سمو ولي العهد الإثنين الماضي أمام العربي، ولا شك أن المباراة النهائية كشفت للمدرب محمد ابراهيم أوجه القصور وخصوصا في الدفاع لمعالجتها، وسيغيب عن السماوي حارسه أحمد عادي الذي أجاد في الذود عن مرماه في المباراة النهائية قبل أن يخرج مصابا بالرباط الصليبي، أما الفحيحيل فقد حقق نتيجة كبيرة بالفوز على النصر 4-1 وتقدم لمنطقة الأمان وعليه المحافظة على مركزه إذا أراد البقاء ضمن الـ 6 الأوائل، وتضم صفوف الفحيحيل عناصر جيدة بقيادة المدرب فراس الخطيب، إلا أن هناك أخطاء دفاعية تتكرر أغلب المباريات إذ دخل مرماه 19 هدفا.



وفي المواجهة الثانية، فإن جماهير العربي تدخل ستاد الصداقة والسلام منتشية بلقب كأس سمو ولي العهد وتطالب فريقها بتحقيق الفوز استكمالا للمنافسة على لقب الدوري الذي يتصدره الكويت حتى الآن، ولا شك أن مدرب الأخضر روسمير سفيكو يملك ما يؤهله لخطف النقاط الثلاث.

في المقابل، فإن التضامن لن يقف مكتوف الأيدي وسيعمل على الخروج بنتيجة جيدة تعينه على تحسين مركزه والتقدم إلى المراكز الآمنة، يذكر أن التضامن يعتبر الأفضل دفاعيا، حيث دخل مرماه 12 هدفا فقط حتى الآن.