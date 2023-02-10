

يحيى حميدان



أكد رئيس اتحاد الشرطة الرياضي اللواء حقوقي وليد الشهاب اكتمال التحضيرات لاستضافة بطولة اتحادات الشرطة الرياضية العربية للرماية العملية التي ستقام يومي الأحد والاثنين المقبلين بمشاركة 17 دولة من أصل 18 وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وأوضح الشهاب، في مؤتمر صحافي عقد صباح امس بمقر الاتحاد في منطقة صبحان بحضور عضو الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامة العقيد أحمد دشتي ومدير الاتحاد عماد بهبهاني، أن الهدف من إقامة مثل هذه البطولات هو إكساب رجل الأمن مهارات استخدام الأسلحة وهي من صميم عمله في الميادين المختلفة، مشيرا إلى أن رجال الشرطة بحاجة للحفاظ على لياقتهم البدنية العالية لأداء عملهم كما يجب.

وأفاد الشهاب بأن البطولة ستشهد اقامة عدة منافسات سواء للفردي أو الفرق ويتم تحديد المراكز بناء على عدد النقاط التي يكتسبها كل مشارك وسيتم تحديدها بشكل مباشر من خلال الاستعانة بأحدث التجهيزات في ميادين الرماية بمقر اتحاد الفروسية والصيد التابع لاتحاد الشرطة الرياضي.



وبين الشهاب أن منافسات البطولة سيقودها 15 حكما من الكويت وخارجها وهم معتمدون ويمتلكون خبرات عالية ونثق بقدرتهم على إخراج الحدث بأفضل صورة ممكنة.

ولفت الشهاب إلى أن وصول المشاركين بدأ منذ يوم أمس وستصل الوفود بشكل متتال حتى اكتمال العدد، مبينا أن نشاط الاتحاد العربي للرياضة الشرطية يعود من جديد بعد توقف دام 19 عاما.

وتقدم الشهاب بالشكر لرئيس مجلس الوزراء رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح على دعمه الكبير لهذا الملتقى الرياضي الشرطي العربي ولكل الأنشطة الرياضية الشرطية في العالم، كما شكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، على توجيهاتهم الدائمة بتكثيف النشاط الرياضي لرجل الأمن لمواجهة التحديات في الميدان باقتدار.