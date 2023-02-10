

يحيى حميدان



عبّر رئيس نادي الكويت خالد الغانم عن سعادته بالفوز على الساحل 2-1 في اللحظات الأخيرة من مواجهتهمـا ضمن الجولة الـ 13 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم أول من أمس، مشيرا إلى أن جميع مباريات المسابقة تعد صعبة نظرا لتقارب المستويات بين جميع الفرق وهو ما يجعلنا نشاهد المباريات لا تخرج بفارق أكثر من هدفين، وهذا الأمر إيجابي بالنسبة للرياضة الكويتية.



وأضاف الغانم أن لاعبي «الأبيض» قاتلوا حتى النهاية وتمكنوا من تحقيق الفوز بفضل إصرارهم وعزيمتهم، ونتمنى أن تتواصل انتصارات الفريق في قادم المباريات.



وتمنى أن يجد المسؤولون حلا لمشكلة إضاعة الوقت المبالغ فيه من جانب الفرق، وذلك لأننا نلعب أقل من 50% من وقت المباراة الرسمي.



وأشاد الغانم بجودة أرضيات الملاعب وتطورها الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه من المطلوب الحفاظ على هذا الأمر لضمان تقديم أفضل المستويات من اللاعبين.