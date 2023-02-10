

مبارك الخالدي



أوقف النصر تقدم كاظمة بالتغلب عليه ٤-١ في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الـ ١٣ من بطولة دوري زين الممتاز، وبهذا الفوز الثمين ابتعد «العنابي» عن منطقة الخطر بارتقائه إلى النقطة ١٧، فيما تجمد رصيد «البرتقالي» عند ١٩ نقطة. سجل للنصر أحمد شلال (٣٧) ومشعل فواز (٣٨) وغوستافو (٤٦) و(٦٢)، بينما سجل للبرتقالي شبيب الخالدي (٤٩).



في الشوط الاول كان النصر هو الطرف الأفضل من حيث المحاولات للوصول إلى مرمى ضيفه، وسدد محمد دحام كرة قوية علت العارضة (٧)، ورد ابو بكر سيليا بتسديدة تصدى لها الحارس خليفه رحيل (١٢).

وتلقي غوستافو كرة عرضية هيأها للقادم من الخلف أحمد شلال الذي أودع الكرة بشكل جميل على يمين الحارس يوسف الكندري (٣٧).

ومن هجمة عكسية سريعة اخترق النجم محمد دحام الجبهة اليمنى وهيأ الكرة بإتقان لفواز الذي ركن الكرة على يمين الحارس (٣٨). وفي الشوط الثاني ضاعف النصر غلته من الأهداف بتسجيله الهدف الثالث بعد ان مر دحام من الحارس وارسل عرضية اودعها غوستافو في المرمي (٤٦)، ومن كرة ثابتة قلص البديل شبيب الخالدي برأسيته الفارق للبرتقالي (٤٩).

وأكد النصر أفضليته بتسجيله الهدف الرابع بعد ان مرر فواز كرة بينية وضعت غوستافو منفردا بمرمى الحارس الكندري وأودع الكرة في الزاوية اليسرى (٦٢)، وساهم الهدف في انخفاض الحالة المعنوية للاعبي البرتقالي، وفي المقابل أحكم العنابي تنظيم دفاعاته حتى نهاية المباراة لتنتهي بتحقيق فوز ثمين.