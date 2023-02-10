

يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي برقان في التوقيع مع السنغالي ماليك سيسيه لتدعيم صفوف فريق الكرة فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي، حيث ينافس «الذهبي» في دوري «زين» للدرجة الأولى.



ويشغل سيسيه (29 سنة) مركز الهجوم وسبق له الاحتراف في عدد من الدوريات العربية.



وسيكون سيسيه بديلا للبرازيلي تايلون نيكولاس الذي تم الاستغناء عنه بعد إصابته بكسر في الترقوة وحاجته لعملية جراحية ستبعده عن المباريات حتى نهاية الموسم الحالي. وتسمح قوانين اتحاد الكرة بتغيير أحد المحترفين الأجانب عقب إغلاق باب الانتقالات الشتوية في حال إصابته لفترة طويلة.