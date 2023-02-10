

انضمت الكويت رسميا إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الرياضة ممثلة برئيس جمعية الرياضيين الكويتية نواف البغيلي.



جاء ذلك في الاجتماع الـ 14 للجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد أمس الأول عبر الاتصال المرئي (Zoom) برئاسة د.السعودي الرويشد ومشاركة نواب الرئيس وأعضاء اللجنة من مختلف الدول العربية، حيث رحبت اللجنة بالإجماع بانضمام الكويت عضوا رسميا جديدا للاتحاد والمشاركة في جميع برامجه وفعالياته وأنشطته المستقبلية.



هذا، وعبر البغيلي بعد مشاركته في أول اجتماع عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الرياضة على موافقتهم ومصادقتهم اعتماد الكويت رسميا ضمن عضوية الاتحاد وشريكا دائما، مضيفا أن الاجتماع تطرق إلى العديد من الموضوعات في مقدمتها المصادقة على التقارير الإدارية والمالية للاتحاد عن الفترة المنتهية واعتمادها واستعرض الأنشطة والبرامج التي سيشرف على تنظيمها في عام 2023 وإقرارها.



وأضاف ان اللجنة اعتمدت يوم 24 مارس من كل عام موعدا للاحتفال باليوم الخاص برواد الرياضة العربية وحثت جميع المؤسسات الرياضية العربية من أندية وهيئات واتحادات رياضية عربية لتكريم عدد من الرواد الرياضيين في هذا اليوم تقديرا لما قدموه من عطاءات وخدمات جليلة.



يذكر أن الاتحاد العربي لرواد الرياضة تأسس في 24 مارس عام 2014 تحت مسمى رابطة رواد الرياضة العربية ثم تم تغيير مسماه إلى الاتحاد العربي لرواد الرياضة ويضم ممثلين عن الكويت والسعودية ومصر والأردن وقطر والبحرين وليبيا والمغرب والعراق والإمارات والسودان ولبنان وفلسطين.



ويهدف الاتحاد إلى خدمة الرواد الرياضيين العرب والاستفادة من تجاربهم الرياضية ومرئياتهم وملاحظاتهم والعمل على بناء قاعدة بيانات للرياضيين الرواد العرب في جميع الألعاب الأولمبية.