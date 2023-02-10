

يسعى أرسنال إلى استعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف برينتفورد على ملعب «الإمارات» في لندن غدا السبت ضمن مباريات المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتعثر «المدفعجية» في الجولة الماضية بعد خسارته من إيفرتون 0-1، وهو يدرك أنه لا مجال لأي تعثر جديد في حال أراد الاحتفاظ بصدارة الترتيب بفارق مريح، حيث يحتل حاليا المركز الأول برصيد 50 نقطة ويتقدم بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه مان سيتي.



وفي لندن أيضا، يلتقي تشلسي مع وست هام في «ديربي لندني» آخر يحاول «البلوز» من خلاله التقدم على سلم الترتيب في محاولة تبدو يائسة للحاق بمقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يسعى «المطارق» للابتعاد عن مراكز الهبوط.



ويلعب في باقي المباريات كريستال بالاس مع برايتون، وفولام مع نوتنغهام فورست، وليستر سيتي مع توتنهام، وساوثمبتون مع ولفرهامبتون، وبورنموث مع نيوكاسل.



هذا، وفشل مان يونايتد في تضييق الخناق على الصدارة بتعادله على أرضه مع ليدز يونايتد 2-2 في مباراة مؤجلة من المرحة الثامنة من المسابقة نفسها.



وكادت الأمور أن تكون أسوأ لـ «اليونايتد» بعد أن تأخر بهدفين للإيطالي ويلفريد نيونتو (1) وآخر عكسي لمدافعه الفرنسي رافايل فاران (48)، لكنه تمكن من تفادي الخسارة بهدفي ماركوس راشفورد (62) والبديل جايدون سانشو (70).



وبات في رصيد «الشياطين الحمر» 43 نقطة (من 22 مباراة) في المركز الثالث خلف جاره سيتي الثاني (45 من 21) وأرسنال المتصدر (50 من 20).



ولعب ليدز المهدد بالهبوط مباراته الأولى بعد إقالة مدربه الأميركي جيسي مارش الاثنين إثر سلسلة من 7 مباريات في الدوري من دون فوز، وبدا قريبا من إنهاء هذه السلسلة بقيادة المدرب المؤقت مايكل سكوبالا.



فيما خاض مان اللقاء بغياب البرازيلي كازيميرو الذي ينفذ عقوبة إيقاف 3 مباريات، كانت أولها الأربعاء، بعد طرده خلال الفوز على كريستال بالاس السبت.



وفي مسابقة كأس إنجلترا، حجز فولام مقعده في الدور التالي بعد فوزه على سندرلاند 3-2 في مباراة الإعادة بعد تعادلهما 1-1 في الدور الرابع.