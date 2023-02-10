

تتجه أنظار محبي كرة القدم صوب عاصمة المغرب الرباط التي تحتضن نهائي كأس العالم للأندية والذي يجمع بين ممثل آسيا والعرب الهلال السعودي ومنافسه ريال مدريد الإسباني.



ووصل «الأزرق» إلى النهائي العالمي بعد الفوز على المستضيف الوداد المغربي 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الدور الثاني قبل أن يتجاوز فلامنغو البرازيلي 3-2 في الدور نصف النهائي.



أما «الملكي» فقد وصل إلى نهائي مونديال الأندية بعدما حقق الفوز على الأهلي المصري 4-1 في نصف النهائي ليحجز موعدا ناريا مع زعيم آسيا.



والتحق أمس كريم بنزيمة وإيدير ميليتا ببعثة ريال مدريد في المغرب استعدادا للمشاركة في النهائي.



وأكدت تقارير صحافية في الساعات الماضية أن إصابة كل من بنزيمة وميليتاو شهدت تطورا كبيرا نحو الأفضل مما يؤهلهما للمشاركة في المباراة النهائية أمام الهلال.



ويغيب الحارس العملاق تيبو كورتوا عن هذه المباراة بناء على رؤية الجهاز الطبي الذي فضل عدم المخاطرة به خاصة أن الفريق سيخوض خلال الفترة المقبلة عدة مباريات صعبة.



هذا، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعيين الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة الهلال وريال مدريد في النهائي المرتقب.



ويلعب غدا كذلك الأهلي مع فلامنغو في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية والمركز الثالث.



وقسا ريال مدريد على الأهلي وفاز عليه 4-1 أول من أمس.



وسجل أهداف «الملكي» البرازيلي فينيسيوس جونيور (42)، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (47)، البرازيلي رودريغو (90+2) وسيرخيو أريباس (90+8)، فيما أحرز التونسي علي معلول هدف الأهلي الوحيد (65 من ركلة جزاء).



ويأتي هذا الفوز للريال، صاحب الرقم القياسي لعدد الانتصارات في المسابقة (4 ألقاب أعوام 2014 و2016 و2017 و2018)، وهو يمر بحالة من الاضطراب غداة سفره إلى مدينة الرباط من أجل التصالح مجددا مع الفوز وتجاهل الإصابات التي باتت جزءا من الحياة اليومية لنادي العاصمة.



وأكد المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، أن فريقه كان يتطلع لتحقيق نتيجة أفضل في مباراته أمام ريال مدريد الإسباني.



وقال كولر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «نشعر بإحباط كبير بسبب الخسارة أمام ريال مدريد، كنا نأمل في تحقيق نتيجة أفضل».



وأضاف كولر: «ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكن لم نستغل الفرص التي لاحت لنا.. بدأنا المباراة بشكل مميز حتى استقبال الهدف في نهاية الشوط».



وتابع: «الأهلي سيتحسن في المستقبل، والأداء سيتطور، سنعمل على ذلك في الأيام المقبلة».



وأشار كولر إلى أنه تابع مباراة الهلال وفلامنغو، ويعلم أن الفريق البرازيلي يملك عناصر مميزة للغاية، مؤكدا أن أداء «الأحمر» سيتحسن في اللقاء المقبل.