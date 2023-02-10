

لم يفقد مسؤولو الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الأمل في التعاقد مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، لقيادة «السامبا» خلال الفترة المقبلة.



وأكدت شبكة «غلوبو إسبورتي» أن أنشيلوتي يتصدر ترشيحات الاتحاد البرازيلي لقيادة المنتخب بعد إقالة تيتي عقب مونديال 2022.



وأضافت ان رئيس الاتحاد البرازيلي بصدد عقد جلسة مع فلورنتينو بيريز خلال الشهر الجاري، للتفاوض بشأن أنشيلوتي، الذي يمتد تعاقده مع الملكي حتى صيف 2024.



وأشارت إلى أن اتحاد الكرة البرازيلي على استعداد لانتظار أنشيلوتي حتى نهاية الموسم الجاري، مع تعيين رامون مينيزيس المدير الفني لمنتخب الشباب كمدرب مؤقت، يقود السيليساو في أجندة مارس المقبل.



وأوضحت أن أنشيلوتي يمثل أولوية للاتحاد البرازيلي، في ظل علاقته الجيدة مع لاعبي السامبا في ريال مدريد، رودريغو وميليتاو وفينيسيوس وقبلهم كاسيميرو الذي انتقل إلى مان يونايتد، مطلع الموسم الجاري.



لكن الشبكة البرازيلية نشرت قائمة أخرى بديلة تضم 4 مرشحين حال فشل المفاوضات مع أنشيلوتي، وهم جوزيه مورينيو مدرب روما، خورخي خيسوس مدرب فنربخشة، فرناندو دينيز مدرب فلومينينسي، وآبل براغا مدرب بالميراس.