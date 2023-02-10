

اعترف مدافع تشلسي، تياغو سيلفا، بأنه لم ير قط شيئا مثيلا لحملة التعاقدات التي أجراها النادي خلال الأشهر الأخيرة.



ومنذ أن استحوذ اتحاد استثماري بقيادة الأميركي تود بويلي، على «البلوز» في مايو الماضي، أنفق النادي أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني في نافذتي انتقالات فقط.



وفي يناير الماضي وحده، بلغت قيمة تعاقدات تشلسي 323 مليون جنيه إسترليني، جلب من خلالها 8 لاعبين، بينما أكد أيضا أن كريستوفر نكونكو سينضم في الصيف مقابل 63 مليون جنيه إسترليني من لايبزيغ.



وأدى ذلك إلى وجود فريق كبير أمام المدرب غراهام بوتر، يضم أكثر من 30 لاعبا، في حين أن 3 فقط من اللاعبين الـ 8 الجدد، يمكن إضافتهم إلى قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا.



ويعني العدد الهائل لخيارات الفريق الأول، أنه سيتعين على بوتر استبعاد العديد من اللاعبين في كل مباراة.



وسيلفا، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، استمتع بمسيرة احترافية استمرت لأكثر من 20 عاما، وخاض أكثر من 100 مباراة دولية مع البرازيل، لكنه لم يشهد أبدا أي شيء مثل مستوى إنفاق تسي مؤخرا.



وقال سيلفا للموقع الرسمي لتشلسي: «إنها المرة الأولى التي أرى فيها شيئا كهذا في مسيرتي كلها، وهذا يدل على طموح النادي ومدى رغبته في الفوز. كانت لدينا الكثير من الإصابات هذا الموسم».