

الدوحة - فريد عبدالباقي



أعرب المدرب الجديد لمنتخب قطر البرتغالي كارلوس كيروش عن سعادته بتولي مهمة تدريب «العنابي» خلفا للمدرب الإسباني فيليكس سانشيز الذي تم الاتفاق معه على عدم تمديد عقده مع انتهاء مشوار الفريق في مونديال قطر 2022 والخروج من دور المجموعات.



وكان الاتحاد القطري قد أعلن عن تولي كيروش تدريب المنتخب الأول حتى مونديال 2026.



وقال كيروش: «ممتن كثيرا للاتحاد القطري على هذه الثقة والفرصة لقيادة العنابي وبدأ مغامرة جديدة مع المنتخب والاتحاد القطري لكرة القدم والجماهير مستقبلا». وأضاف: سوف أعمل مع الاتحاد القطري على مشاركة خبرتي وعملي السابق مع المنتخب القطري فهي تجربة ومغامرة جديدة لي.



ويستعد المنتخب القطري لخوض منافسات الكأس الذهبية 2023 في يوليو المقبل، بدعوة خاصة من اتحاد أميركا الشمالية (الكونكاكاف) بعد أن شارك في النسخة الماضية 2021 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية. كما سيخوض «العنابي» منافسات كأس أمم آسيا 2023 التي تستضيفها الدوحة مطلع العام المقبل.