

يأمل ميلان في تجاوز نتائجه الكارثية في الفترة الأخيرة عندما يلتقي تورينو اليوم ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ولم يحقق «الروسونيري» أي انتصار في آخر 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في المباريات الأربع الأخيرة.



ويلتقي غدا السبت إمبولي مع سبيتزيا، وليتشي مع روما، ولاتسيو مع أتالانتا.



إسبانيا



تنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة الـ 21 من الدوري الإسباني بلقاء وحيد يجمع بين قاديش وجيرونا، في حين تستكمل المباريات غدا بلقاء ألميريا مع ريال بيتيس، وإشبيلية مع مايوركا، وفالنسيا مع أتلتيك بلباو.



ألمانيا



يرفع بايرن ميونيخ شعار «الفوز ولا شيء سواه» عندما يلتقي ضيفه بوخوم غدا السبت في المرحلة الـ 20 من الدوري الألماني.



ويشهد ستاد ريد بول أرينا مواجهة قمة بين يونيون برلين الوصيف ولايبزيغ صاحب المركز الرابع، حيث يسعى كل منهما لفض الاشتباك والاقتراب خطوة جديدة من اللقب الأول في الدوري المحلي.



ويلعب غدا فرايبورغ مع شتوتغارت، وفيردر بريمن مع بوروسيا دورتموند، وهوفنهايم مع باير ليفركوزن، وماينتس مع أوغسبورغ، في حين تفتتح المرحلة اليوم بلقاء يجمع بين شالكه وفولفسبورغ.



فرنسا



يأمل باريس سان جرمان المتصدر في أن ينفض غبار خروجه من مسابقة الكأس عندما يحل ضيفا على موناكو في مواجهة صعبة غدا، فيما يسعى نيس لمتابعة صحوته بقيادة مدربه الجديد عندما يستقبل أجاكسيو اليوم في افتتاح المرحلة الـ 23 من الدوري الفرنسي.



وخرج سان جرمان من مسابقة الكأس وهو يجر أذيال الخيبة بعد خسارته الكلاسيكو أمام مرسيليا 1-2 على ملعب فيلودروم الأربعاء، ليحقق الأخير فوزه الأول على أرضه ضد نادي العاصمة منذ عام 2011.



وتأتي خسارة سان جرمان، متصدر الدوري برصيد 54 نقطة والذي يفتقد جهود مهاجمه كيليان مبابي للإصابة، قبل مواجهته موناكو الرابع صاحب القوة الهجومية المرعبة، اذ نجح رجال المدرب فيليب كليمون في هز شباك منافسيهم بهدف على الأقل في سلسلة من 32 مباراة تواليا في «ليغ1». ويلعب غدا كذلك كليرمون مع مرسيليا.