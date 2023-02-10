صدم رجل بشكل متعمد بحافلته حضانة قرب مونتريال الأربعاء، ما تسبب بمقتل طفلين وجرح آخرين، حسبما أفادت الشرطة.



وقال بيار بروشيه، قائد شرطة مدينة لافال في ضاحية مونتريال، حيث حصلت المأساة، «نعتقد أن ما حصل متعمد، لكننا لا نعرف الدافع».



وأوضح بروشيه أن السائق البالغ 51 عاما، أوقف بعيد الحادثة بشبهة «القتل والقيادة الخطرة» وكان يخضع للاستجواب بعد ظهر الأربعاء. وليس لديه سوابق قضائية.



وأشارت الشرطة إلى أنه لم يتم توجيه الاتهام إليه حتى الساعة وملابسات المأساة لاتزال غامضة. وأفاد شهود عيان بأن الأهالي جاءوا لتوصيل أطفالهم إلى الحضانة، أوقفوا الرجل الذي بدا «مضطربا» وكان «نصف عار».