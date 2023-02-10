أسامة دياب



أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أن التطورات على المستوى الدولي تتطلب إعادة النظر في آليات عمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتجيير عمله للمحافظة على مصالحنا الوطنية ومصالح الكويت في الخارج. وقال الشيخ سالم العبدالله في تصريح صحافي على هامش الحفل السنوي لـ «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» إن القيادة السياسية في الكويت حريصة على الإرث الإنساني للدولة الذي تم بناؤه على مدى 60 عاما والعمل على تمنيته والحفاظ عليه.



ولفت إلى العمل على خطين متوازيين هما المحافظة على الارث الإنساني والمساعدات، ووضع استراتيجيات جديدة للصندوق تضمن مصالح الكويت على المستوى الدولي.