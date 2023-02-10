سالم العبدالله: نشاطكم في الصندوق تتجلى به رسالة الكويت الراعية للعمل الإنساني



بحضور وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الشيخ سالم العبدالله، أقام الصندوق الكويتي للتنمية في مقره صباح أمس حفله السنوي، وقد شهد الحفل تكريما لمسؤولين سابقين في الصندوق الكويتي وعدد من الموظفين الحاليين ممن عملوا في الصندوق لأكثر من 20 عاما، بالإضافة الى الموظفين المغادرين والمتقاعدين نظير جهودهم المبذولة طوال السنوات السابقة.



حيث تم تكريم كل من عبدالوهاب البدر ومروان الغانم، وغانم الغنيمان، بالإضافة الى نواب المديرين السابقين نضال العليان وعماد النقيب وعبدالله العون، وعدد من الموظفين ممن قامت على سواعدهم إدارة الصندوق نظير جهودهم بعد رحلة عطاء وظيفي حافل بالإنجازات.



وقال وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في تصريح صحافي ان المرحلة الراهنة هي مرحلة استثنائية على الصعيد الإقليمي والدولي، وتستوجب منا جميعا اليقظة وتوحيد أهدافنا والسعي نحو تطوير مؤسساتنا لتكون ركيزة أساسية في صون والدفاع عن مصالح وطننا الحبيب، ولعل نشاطكم هنا في الصندوق الكويتي تتجلى به رسالة الكويت الراعية للعمل الإنساني.



وفي هذه المناسبة، قال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر: ان الجميع قدم جهدا كبيرا وتغلبنا على العديد من التحديات والمصاعب والظروف الاستثنائية في عملنا على المستوى الدولي أو المحلي، وقد تمكنا من مواجهتها طوال السنوات السابقة، واستطعنا بفضل الله تنفيذ مئات من المشاريع الناجحة في مختلف المجالات، واكتسبنا الخبرات الواسعة التي ساهمت في إقامة علاقات وثيقة مع شركائنا بالتنمية، مما عزز أواصر الصداقة بين الدول المستفيدة ودولتنا الحبيبة.