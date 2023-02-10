استقبل وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل بمقر الوزارة قائدة النقل في الجيش الأميركي الفريق أول جاكلين فان أوفست والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.



تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أهم الأمور والموضوعات ضمن محور الزيارة. حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع المساعد للتجهيز الخارجي الشيخة د.شمايل أحمد الخالد والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت جيمس هولتسنايدر وعدد من مسؤولي الجانبين.