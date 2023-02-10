بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري اقتراح 11 عضوا لترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية، حيث قدم الاقتراح كل من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والأعضاء م.فهد العبدالجادر، م.علياء الفارسي، م.منيرة الأمير، ناصر الكفيف، م.عبداللطيف الدعي، م.فرح الرومي، م.شريفة الشلفان، ناصر الجدعان، نصار العازمي، عبدالله العنزي.



كما يتضمن جدول أعمال المجلس ما يلي:



توصيات لجنة الاعتراضات التي تشتمل على رفض الاعتراض على التراخيص الموجهة الى مدير عام البلدية بافتتاح دار حضانة بمنطقة أبوفطيرة قطعة 8 شارع 201 قسائم (181 - 180 - 179)، وكذلك على عدم الموافقة على شكوى على تخصيص موقع مركز شباب ضاحية أبوفطيرة ضاحية أبوفطيرة قطعة 6.



الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية تطوير نادي رأس الأرض مع تلافي التداخل في حدود الموقع، وآخر بشأن مشروع إنشاء وإنجاز وتسليم نادي رأس الأرض الجديد بشأن تعديل حدود موقع نادي رأس الأرض المتداخل مع الموقع المجاور لوزارة الدفاع. كما سيناقش المجلس الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إضافة نشاط مكتبة للأنشطة المسموح بها في مناطق السكن الاستثماري.



وكذلك الاقتراحان المقدمان من العضو م.علياء الفارسي بشأن تطوير جودة وسائل التواصل الاجتماعي وموقع بلدية الكويت وآخر بشأن نظافة مدينة الكويت (محافظة العاصمة).



وكذلك الاقتراحان المقدمان من العضو م.شريفة الشلفان بشأن إعادة تخصيص المبنى المتهالك في منطقة الشامية ق 7 كحديقة عامة لخدمة أهالي المنطقة، وآخر بشأن إعادة تخصيص روضة (شجرة الدر) في منطقة كيفان قطعة 1 كحديقة عامة لخدمة أهالي المنطقة.



كما يناقش المجلس الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن الطريق المؤدي الى المقهى الشعبي في محافظة الجهراء، والاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن عمل مطبات بمنطقة السرة قطعة 5 شارع 13. وآخر بشأن إضافة مادة إلى اللائحة الداخلية الجديدة، وكذلك الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص مواقع مؤقتة لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية.



ويناقش المجلس أيضا الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن إنشاء آلية لفض النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء، والاقتراح المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن تخصيص براحة بيان ق 10 مقابل نادي اليرموك بجانب شارع ملتقى بن غالب لتكون مرفقا عاما.