استعجال الزكاة لضحايا الزلازل



هل يجوز دفع الزكاة مقدما لمنكوبي زلازل تركيا وسورية؟



٭ تجوز الزكاة ويجوز تقديمها عن وقتها - ولو لسنة أو سنتين - لمنكوبي الزلازل في تركيا وسورية، وتكون لهم أولوية البذل على غيرهم، لعظم الفاجعة وكثرة منكوبيها، فهم قد فقدوا أموالهم ومساكنهم، بل فقد الكثير منهم أهليهم وذراريهم، وتشردوا عن قراهم، فيستحقون الزكاة بوصف الفقر، وبوصف كونهم من أهل السبيل - المشردين -. وفي مثل هذه النكبات لا يقتصر البذل على الزكاة، فيلزم المقتدرين بذل ما يستطيعون بعد الزكاة، وقد قرر الفقهاء: «أن في المال حقا سوى الزكاة». والله رغبنا بالبذل ووعد بالأجر العظيم، قال تعالى: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم). التغابن: 15، فالمال فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لمن وسّع عليه في الرزق، فكونوا من أهل الأجر العظيم من الله الكريم.



وقال الله مادحا وواعدنا عباده الباذلين المال بثلاث عطاءات عظيمة: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) البقرة: 274، فهذا ميدان ابتلاء لمن وسّع الله عليهم في الرزق، فكونوا ممن لهم الأجر، وممن لا خوف عليهم من عذاب الله، ولا يصيبهم الحزن والهم في الآخرة، فأنتم حينئذ ببذلكم المال من المفلحين - بفضل الله - في الدنيا والآخرة.

تصح صلاته



دخلت المسجد أثناء صلاة العشاء ولم أكن صليت المغرب فصليت مع الإمام بنية المغرب وسلمت بعد ثلاث ركعات، ثم نويت صلاة العشاء مع الإمام قبل أن يسلم فما حكم صلاتي صحيحة أو أعيدها؟



٭ قال الإمام النووي: «وإن تمت صلاة المأموم أولاً لم تجز له متابعة الإمام في الزيادة، بل إن شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسلم، وتصح صلاته بلا خلاف، لأنه فارقه بعذر يتعلق بالصلاة، وإن شاء انتظره في التشهد وطول الدعاء حتى يلحقه الإمام ثم يسلم عقبه».



تسميم كلب



جاري يربي كلبا، آذانا كثيرا وقمت بوضع السم له باللحم فمرض ثم مات هل علي شيء من جهة الشرع والجار لا يعلم. لكن الفريج كله ارتاح من نباح الكلب.



٭ يكاد الفقهاء يتفقون على عدم جواز قتل الكلاب والقطط التي لا ضرر منها، ولم يكن الكلب عقورا، وإن كانت ضارة فاختلفوا، منهم من قال بجواز قتلها، ومنهم من كره ذلك، ومنهم من حرمه. والأولى أو الراجح أن ما كان من القطط أو الكلاب غير ضار لا يجوز قتله لقول النبي: «في كل كبد رطبة أجر».



وقالوا: لو كان لرجل كلب - غير عقور - جائع ويخشى وفاته، ومعه شاة لزمه ذبح الشاة لإطعامه.



قطعت الصلاة



في صلاة الفجر وكنت مستعجلا للسفر وأطال الإمام كثيرا على غير المعتاد فقطعت الصلاة وصليت وحدي وأنهيت صلاتي وهو مازال في الركعة الأولى فما حكم عملي هذا؟



٭ يجوز لك ذلك إذا غلب على ظنك أن وقت سفرك وإدراك الطائرة مثلا صعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل الذي صلى خلف معاذ فلما أطال القراءة قطع الصلاة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له معاذا.