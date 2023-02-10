

(ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا).



في ختام هذه الآيات، نأتي الى نهاية قصة أصحاب الكهف، حيث يقرر الله عز وجل ذكر المعجزة لهؤلاء الفتية وهي المدة الكاملة التي ناموا فيها.



يقول المفسرون في «الموسوعة القرآنية الموسعة»: وبقي الفتية نائمين في كهفهم ثلاثة مائة سنين وتسع سنين هلالية وهي ثلاثة مائة سنة شمسية.



الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب ولا يعلمه الا هو، وما أطلع عليه من نبي أو رسول، فلا يدعي احد من المخلوقات علم الغيب المطلق أو ينسبه لأحد من البشر مهما كان علمه أو صلاحه.



لقد عاش الفتية كل هذه المدة الطويلة وهم نيام تحت بصر وسمع الله عز وجل وتحت ولايته سبحانه وتعالى.



ولم يشرك الله احدا من البشر في رعاية هؤلاء الفتية وتدبير امورهم، وانما كان سبحانه هو الولي، ولا يشرك في حكمه احدا.



قبس هذه الآية: كل شيء في الكون هو في علم الله عز وجل وتحت بصره وسمعه وقدرته، ولا يقبل ان يكون له شريك في الملك.