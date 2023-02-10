(ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد.. الآية)، يخبر الله عز وجل عن حال هؤلاء الكافرين في النار وعن خصامهم بعضهم لبعض بسبب خلودهم في النار، فجاءت باء السببية بأن هذا الجزاء وهذا الخلود الدائم في النار جزاء بما كانوا بأدلتنا يجحدون في الدنيا.



(وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس.. الآية)، الآن هم في العذاب النفسي بالاضافة الى العذاب الجسدي، هم يريدون ان يروا من كان سبب دخولهم في النار.



موكب رباني



(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون)، هذه بشارة رب العالمين لكل مؤمن عند لحظة حضور أجله، هذا المؤمن الذي اطاع الله تعالى وامتثل لأمره تتنزل الملائكة عليهم عند الموت قائلين لهم: لا تخافوا من الموت وما بعده، ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم من امور الدنيا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها، موكب رباني عظيم ينتظر هذه النفس الطيبة من المؤمنين، يبشرون المؤمن بأن ما وراءه هو جنة الخلد (ولا تحزنوا) على ما خلفتوه، فإن الله تعالى يبدل خيرا مما ترك (وأبشروا بالجنة) في لحظة حضور الموت يبشر المؤمن وهذا من مواقف الرحمة العظيمة من الله، وفي الحديث ان المؤمن تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، فالمؤمن يبشر بثلاث بشارات عند موته وعند قبره وعند بعثه.



المؤمن عزيز على الله عز وجل



يقول الله تعالى (نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون)، يتولى الله تعالى امر من يتوكل عليه، ومن يقول (حسبي الله ونعم الوكيل)، الملائكة في حياتك لهم مهام عظيمة لو تعرف عليها الانسان يزداد قربا بالملائكة، فيجب ان نستشعر وجودهم لشأنهم العظيم، يحفظونك بأمر الله وكذلك تكون معكم في الآخرة، ولكم في الجنة ما تشتهيه انفسكم مما تختارونه وتقربه اعينكم (نزلاً من غفور رحيم)، ضيافة وانعاما لكم من غفور لذنوبكم رحيم بكم.



ثم أخبر الله تعالى المؤمن (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين)، لا احد احسن قولا ممن دعا الى توحيد الله وعبادته وعمل صالحا، وقال: انني من المسلمين المنقادين لأمر الله وشرعه، وهذه الصيغة (من أحسن) ليست سؤالا ولكنها تقرير يراد بها النفي عن غيرها.



وفي الآية حث على الدعوة الى الله سبحانه وان العمل الصالح يكون خالصا لله وان يكون موافقا لشرع الله تعالى.



محفزات



بعد ان ضرب الله تعالى المثل لاحسن اهل الايمان، يقول انتبه لمزالق الشيطان قد يدخل عليك في نزاعك مع البشر، فاحرص ألا تتنازل عن هذه المكانة العالية في دفع السيئة بالحسنة (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة.. الآية).



ادفع بعفوك وحلمك وإحسانك من أساء إليك وقابل إساءته لك بالإحسان إليه، فبذلك يصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه قريب لك.



(وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم)، وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة الا الذين صبروا انفسهم على ما تكره واجبروها على ما يحبه الله الا ذو نصيب بكثير من السعادة في الدنيا والآخرة وهذه كلها محفزات.



(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)