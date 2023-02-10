الشطي: نشكر أميرنا وولي عهدنا على الفزعة لهم والتوجيه بإرسال المساعدات

المرداس: العالم كله ينظر ويشاهد ماذا يفعل المسلمون مع إخوانهم المنكوبين

المهيني: علينا تعجيل الزكاة لمن ملك نصاباً كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

الشمري: أهل الخير في الكويت حكومة وشعباً ومؤسسات وجمعيات هرعوا إلى المساعدة



يعتبر دور الكويت مثلا يحتذى في إغاثة المنكوبين في العالم وفي خدمة الإنسانية، وقد هبت الكويت من جمعيات خيرية ومؤسسات الدولة لتقديم المساعدات وإغاثة المنكوبين في تركيا وسورية بعد الكارثة التي كان لها التأثير المدمر، فانطلقت الفزعة الكويتية لتقديم يد العون. علماء الشرع حثوا الجميع على بذل كل جهد وتقديم كل غوث لاخوانهم تأسيا بالصحابة الكرام.



في البداية يقول د.بسام الشطي:



ما أصاب إخواننا في سورية وتركيا أثناء الزلازل حيث توفي ما يقارب العشرة آلاف وآلاف المصابين والجرحى، ومازالت الجثث تحت الأنقاض وتركوا آلافا من الأيتام والأرامل وباتوا في العراء في ليل دامس وبرد قارس وثلوج وتهدم أكثر من 1750 مبنى، وتشققت عشرات الطرق، وهدم أكثر من 10 مساجد وتوقفت حركة المطارات، فالواجب نصرتهم والوقوف معهم ومساعدتهم في العلاج وكفالة أيتامهم وتأمين السكن ولوازم الحياة الكريمة لهم وعلاجهم ومداواة جراحهم ومواساتهم وكشف كربتهم ومد جسور الإغاثة والمساعدات العاجلة، وفتح باب جمع المال لهم وإرسال الطوارئ الطبية والمطافئ والإسعافات ورفع الأنقاض لإخراج من تبقى تحت الأرض، وإرجاع الطرق والمدارس والمساجد الى سابق عهدها والدعاء لهم ومشاركتهم في أحزانهم ليشعروا بأننا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، وهذه ليست فيها منة، بل هذا من الواجبات، وتخصيص خطبة الجمعة في الحديث عنهم وضمان عودة الطلبة لمدارسهم والعناية والرعاية، وكذلك العظة والاعتبار بما حدث وبيان قدرة الله وعظمته، والتفكر في أهوال القيامة ويوم المحشر وضعف الإنسان وأهمية التوبة والرجوع الى الله والخوف منه عز وجل ومحبته، ونسأل الله أن يتقبلهم شهداء.



نشكر أميرنا وولي عهدنا على الفزعة لهم ومد جسور التعاون وضرب أروع الأمثلة في النصرة والاخوة وإلغاء مظاهر الاحتفال والفرح، والسرعة في إرسال فرق المساعدة والإعانة.



التكافل الاجتماعي



من جهته، علق على هذا الحدث د.خالد المرداس بقوله: لقد فجع العالم الإسلامي بأكمله، بل العالم جميعا على ما حصل في تركيا وسورية من زلازل تحزن معها الإنسانية، لقد تفطرت القلوب حزنا ودمعت العيون بكاء لما نشاهده من قوة الزلازل وتساقط المباني وتشقق الطرق واقتلاع الأشجار، إن من حقهم علينا والواجب علينا الوقوف بجانبهم بكل ما نستطيع بالدعاء والمال والبذل على جميع المستويات الرسمية والشعبية والإغاثية ولجان الخير وأهل الإحسان كل بحسب قدرته واستطاعته تخفيفا عنهم وعدم تركهم يعانون وحدهم، فهم أهلنا وإخواننا في دين الإسلام، قال الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة)، وقال رسول الله ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».



في مثل هذه الأحداث نتذكر كيف ضرب الصحابة أروع الامثلة في التكافل الاجتماعي حين تقاسم الأنصار أهل المدينة كل ما يملكونه مع اخوانهم المهاجرين الذين قدموا اليهم من مكة المكرمة، نعم العالم كله الآن ينظر ويشاهد ماذا يفعل المسلمون مع إخوانهم في الدين، قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى)، ختاما: الله الله في أهليكم في رفع المعاناة عنهم بما تجود به أنفسكم الكريمة، قال الله تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)، وقال الله تعالى: (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا). وفق الله الجميع للعمل الصالح وأزال الله همهم وكربهم،



قال النبي صلى الله عليه وسلم «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»، والله أعلى وأعلم.



تعجيل الزكاة



وقال د.صلاح المهيني: إن أوجب واجبات المسلمين اليوم، هو مد العون لمتضرري الزلازل كل بما يستطيع.



يقول ﷺ: مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.



ولعلنا في هذا الموطن نذكر مسألة تعجيل الزكاة لمن ملك نصابا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:



إذا بلغ المال نصابا مما يشترط له الحول، فإنه يجوز فيه تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم، وهو قول طائفة من السلف عجلوا زكاتكم ولا تنتظروا رمضان.



وقال الشيخ سعد الشمري: كلنا قد علم ما حصل لإخواننا في تركيا وسورية وما حولهما من مناطق من زلزال مدمر وهزات موزعة.



وهذا الحدث لا شك انه آية من آيات الله العظيمة ينذر بها العباد ويخوف بها الناس.



ومن نجا من ذلك فهو على خير فيدعوه إلى أن يشكر الله على نعمه وأن يبتهل إلى الله بالتوبة والإيمان الصادق، ومن أصيب بهذا الزلزال وقد مات وهو على الإسلام، فهو شهيد عند الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحدث لا يمر على مؤمن إلا معتبرا متعظا لفعل الله سبحانه وأن هذا الحدث إنما هو حدث مصغر لأحداث يوم القيامة وأهوالها (إذا زلزلت الأرض زلزالها)، (إن زلزلة الساعة شيء عظيم)، هذه الآيات تكون يوم القيامة، وقد حدثت بشكل مصغر موجز بمثل هذه الزلازل والهزات.



وهذا الزلزال الذي حصل من الكوارث العظيمة ومن أقسى ما يدعو إلى الحزن والكآبة.



إخوان لنا منهم من هدم عليه بيته ومنهم من نجا ومنهم من قضى..أطفال صغار ونساء ضعيفات.. مناظر تقطع القلب وتفطر الكبد ما لنا إلا الدعاء بقلب مخلص وقلب صادق، وأن نمد العون لهم وجوبا، كل على قدر استطاعته «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»



لا يمر هذا الحدث على أنه حدث عادي، بل نتفكر فيه ونتأمل فيه ونتذكر ما نحن عليه من نعم.. نكون في بيوتنا آمنين وفي أسواقنا آمنين وفي مساجدنا آمنين، نأكل أصناف الأطعمة ونشرب أنواع الأشربة، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس فلا يكون هذا الحدث إلا ونحن نبتهل إلى الله بالدعاء لأن الله يبتلي عباده بالحسنات والسيئات، نرجع إليه بالتوبة والعمل الصالح.



لا نقول كما يقول بعضهم عن هذه الأحداث إنها ظواهر طبيعية وغضب الطبيعة وكأن الله لا صلة له بذلك وهو القوي العزيز الفعال لما يريد.



هذا الحدث يقوي يقيننا بالله وبقدرته وعزته، ولا ننسى أهل الخير من أهل الكويت حكومة وشعبا وغيرهم ممن هرعوا الى مساعدة إخوانهم، فنسأل الله تعالى أن يؤمن فزع إخواننا وأن يؤوي شاردهم ويشبع جائعهم ويسقي ظمآنهم ويجبر كسيرهم ويشفي مريضهم وأن يرحم من مات منهم.