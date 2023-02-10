يبدأ الطفل الصغير الصلاة مع والديه بالتقليد، فهو يقف بجوارهما ويقلد حركاتهما، ولا يعي لماذا يصليان.



ودور الوالدين هنا مدحه وتشجيعه وجعله يشعر بأنه يفعل امرا يحبه الله، وأن الله يحبه لأنه يصلي، ويمكن تحفيزه بأن يمتلك سجادة صلاة خاصة به، وللبنت رداء الصلاة، ونعودهم ان يقفوا بجوارنا في سن صغيرة بالتشجيع والتحبيب، مع الحذر من نهرهم او ابعادهم بغلطة، او ان نشعرهم بأن الصلاة بجوارك تلهيك عنه، فإذا كان طفلك اراد ان يلعب او ان يمتطي ظهرك فاتركه لكي يحب الصلاة، وأن يشعر ان هذه الحركات امر محبب اليه وليست اوقاتا عصيبة للرفض والإبعاد والنهر.



وإذا سألك طفلك لماذا نصلي؟



فقل له: لأننا لابد ان نكلم ربنا كل يوم، وأي اثنين يحبان بعضهما لابد ان يكلما بعضهما يوميا، فأنا أحبك ولذلك نتكلم، فشجع ابنك وعلمه ماذا تقول في كل حركة من حركات الصلاة، ولماذا تقول ذلك، وتخبره بأن الله ينتظرنا للقائه كل يوم خمس مرات وتقول ارأيت كيف يحبنا الله؟ وعندما يحفظ الطفل الفاتحة يمكن تعويده على الصلاة حتى من قبل السابعة من عمره، ويستحب ان تصطحب طفلك الى المسجد ليتقرب اكثر ويشب على حب الصلاة وحب أداء الصلاة في المسجد.