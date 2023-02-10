شريف حمدي



واصلت مؤشرات بورصة الكويت أداءها المتباين للأسبوع الثاني على التوالي، إذ حافظ مؤشر السوق الأول على ارتفاعه بوتيرة محدودة نسبيا، فيما واصل مؤشر السوق الرئيسي الانخفاض جراء عمليات بيع على الأسهم التي كانت محط اهتمام المتعاملين خلال الفترة الماضية، وحققت مستويات سعرية مرضية لهم ليبدأوا في تصريفها لتحقيق الأرباح السريعة من جهة، وتوجيه استثماراتهم لأسهم البنوك والشركات التي تعلن عن توزيعات من جهة أخرى.



وبنهاية التعاملات الأسبوعية، حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت مكاسب بنحو 62 مليون دينار بنسبة ارتفاع 0.13% ليصل الإجمالي إلى 47.01 مليار دينار ارتفاعا من 46.95 مليار دينار في نهاية الأسبوع الماضي.



وتعيش البورصة الكويتية في هذه الآونة حالة تفاؤلية على وقع بدء الإفصاحات عن النتائج المالية الختامية للعام الماضي، وهي الفترة التي تشهد إعادة بناء المراكز الاستثمارية في ضوء الأرباح والتوزيعات المعلنة، ويدعم استقرار سوق الأسهم الكويتي عودة ارتفاع أسعار النفط عند 83 دولارا للبرميل، وهو الأمر الذي يعزز الثقة في السوق بشكل عام.



وعلى مستوى السيولة المتدفقة للسوق، قفز المتوسط اليومي على 50 مليون دينار بمحصلة أسبوعية 248 مليون دينار، مقابل متوسط يومي 39 مليون دينار بمحصلة 195 مليون دينار الأسبوع الماضي، ويرجع السبب في قفزة السيولة إلى الإقبال الكبير على سهم «بيتك» الذي يشهد تداولات بمستويات قياسية أغلب جلسات التداول وخاصة جلستي الاثنين والثلاثاء الماضيتين.



كما ارتفعت أحجام التداول بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة 28%، بكميات 800 مليون سهم مقابل 625 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في أداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5% بمكاسب 41 نقطة ليصل إلى 8201 نقطة ارتفاعا من 8160 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.



٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 1% بخسارة 77 نقطة ليصل إلى 5543 نقطة تراجعا من 5620 نقطة.



٭ ارتفع المؤشر العام ارتفاع بنسبة 0.1% بمكاسب 9 نقاط ليصل إلى 7339 نقطة من 7330 نقطة.



إلى ذلك، حافظت قيمة ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية على استقرارها عند مستوى 4.4 مليارات دينار بنهاية الأسبوع الماضي، في ظل الإقبال على الأسهم البنكية ضمن الأسهم القيادية التي تحظى باهتمام في هذه الفترة جراء الكشف عن النتائج المالية والتوزيعات النقدية إلى جانب المنحة. ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 8 فبراير الجاري، ارتفعت في بنك الكويت الوطني بنسبة 0.05% لتصل إلى 24.74% بقيمة بلغت 2.09 مليار دينار، وفي بيت التمويل الكويتي «بيتك» ارتفعت النسبة بـ 0.02% لتصل إلى 15.22% بقيمة 1.771 مليار دينار، كما ارتفعت في بوبيان بنسبة 0.01% لتصل إلى 5.87% بقيمة 172.3 مليون دينار، إضافة إلى بنك المتحد الذي ارتفعت فيه نسبة ملكية الأجانب بنسبة 0.01% بإجمالي 0.39% بقيمة 2.7 مليون دينار. في المقابل، تراجعت ملكيات الأجانب في بنك الكويت الدولي KIB بنسبة 0.01% لتصل إلى 4.46% بقيمة 10.7 ملايين دينار، وتراجعت في بنك الخليج بـ 0.03% لتصل إلى 16.79% بقيمة 171.9 مليون دينار.



واستقرت في «التجاري» عند 0.06% بقيمة 0.596 مليون دينار، وفي الأهلي عند 1.35% بقيمة 8.2 ملايين دينار، وفي برقان عند 17.66% بقيمة 131.8 مليون دينار، وفي وربة عند 5.19% بقيمة 24.9 مليون دينار.