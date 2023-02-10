

اختتم مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية برنامج (صحافة الموبايل) الخاص بموظفي جامعة الكويت واستمر أسبوعا.



وهدف البرنامج إلى معرفة طرق استخدام خطوط الشبكة ومعرفة المراحل المهمة للتصوير وطرق تثبيت الهاتف خلال التصوير وكيفية استخدام برنامج الفوتوشوب لتعديل وتنظيف الصورة من الشوائب.



وعني برنامج صحافة الموبايل كذلك بمعرفة المراحل المهمة للتصوير والتصوير الليلي وشروط استخدام الفلاش ومعرفة أهمية وطرق تثبيت الهاتف خلال التصوير.



وركز أيضا على أهمية عمق المشهد وأثره على جودة الصورة وعلى استخدام برنامج فوتوشوب لتعديل وتنظيف الصورة من الشوائب وكيفية تحسين الصور باستخدام تطبيقات التصوير في مختلف أنواع الموبايلات وأيضا التعرف على استخدام الاضاءة في التصوير حسب الوقت والمكان.



وعن تصوير الفيديو تناول البرنامج التعرف على الإعدادات الصحيحة لكاميرا الموبايل وعلى تقنيات المونتاج وترتيب اللقطات بطريقة تسلسلية وكيفية التعامل مع مبادئ الفوتوشوب وتقسيم اللقطات وإعادة دمجها وتركيب الأصوات أو الموسيقى على المادة المصورة ومعرفة بعض الخاصيات التي تؤثر سلبا على الفيديو ومعرفة أهمية وطرق تثبيت الهاتف خلال التصوير.



وينظم المركز برامج مختلفة ضمن موسمه التدريبي الجديد (2022-2023) لصقل المهارات العملية للمتدربين وتطوير قدراتهم في التصوير واعداد الفيديو والمونتاج من خلال استخدام تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية.



وتعنى برامج المركز كذلك بمواضيع متخصصة مثل صحافة الهاتف المحمول وأدوات الاتصال المختلفة وقصص الوسائط المتعددة وكتابة النصوص واستعراض أساسيات صحافة الهاتف المحمول.



ويعتبر مركز (كونا) الذي أسس في ديسمبر 1995 من أعرق مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم 544 برنامجا تدريبيا في مجالات إعلامية مختلفة شارك فيها أكثر من خمسة آلاف متدرب من داخل الكويت وخارجها.