

بشرى شعبان



استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي عددا من المواطنين والمراجعين الذين تقدموا بطلب مقابلتها عبر تطبيق (سهل). وأكدت البغلي في تصريح صحافي استمرار الوزارة في اتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع الى الآراء والاقتراحات التي يقدمها المواطنون وبحث مدى الاستفادة منها في قطاعات الوزارة ومعالجة جميع الشكاوى المستحقة التي يقدمونها وفق الأطر القانونية.



ويأتي استقبال الوزيرة للمواطنين والمراجعين والموظفين كل أسبوع استمرارا للنهج الحكومي بضرورة تطبيق سياسة الباب المفتوح في الجهات الحكومية وتنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة في هذا الشأن.