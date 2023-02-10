أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي أن المنتخب الوطني سيشارك في بطولة الألعاب الرياضية الشتوية الثانية للأطفال (روسيا 2023) في لعبتي السرعة على الجليد (سبيد) والاستعراض على الجليد (الفيغر).



وقال العجمي في تصريح صحافي إن المنتخب سيمثله في البطولة المقررة خلال الفترة من 25 الجاري حتى 5 مارس المقبل بـ 3 لاعبين هم: اللاعبتان جوري الملا وسما جراغ في لعبة (الفيغر) واللاعب علي العلي في (السبيد).



وذكر أن النادي حرص على المشاركة في هذه البطولة لإتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات الكويتيين للمشاركة في هذا الاستحقاق القاري المهم الذي يشهد مشاركة أهم لاعبي القارة الآسيوية «ما يكسبهم خبرات مهمة في خوض المنافسات الدولية في سن مبكرة».



وأوضح أن النادي استعد جيدا لهذه المشاركة من خلال إقامة معسكر تدريبي في صالة النادي بمنطقة بيان، معربا عن أمله بأن يحقق المنتخب نتائج طيبة في البطولة.