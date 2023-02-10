القاهرة - سامي عبدالفتاح



تنطلق النسخة الـ 27 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بشكلها الحديث والـ 59 منذ إطلاقها، على وقع قمة «مصرية- جزائرية» قوية بين الزمالك وضيفه شباب بلوزداد اليوم بالقاهرة في غياب الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب ووصيفه الأهلي المصري بسبب مشاركتهما في مونديال الأندية.



ويحل شباب بلوزداد بطل الجزائر في المواسم الثلاثة الأخيرة والساعي الى لقب قاري أول في تاريخه، ضيفا ثقيلا على الزمالك بطل الدوري المصري في الموسمين الماضيين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المجموعة «الحديدية» الرابعة والتي تضم أيضا الترجي التونسي والمريخ السوداني.



ويعاني الفريقان هذا الموسم وبنسب متفاوتة، فالزمالك يمر بمرحلة انعدام توازن إثر نتائج متواضعة في الآونة الأخيرة في الدوري المحلي، إذ حقق فوزا يتيما في مبارياته السبع الأخيرة، وآخرها خسارة مذلة أمام فاركو بثلاثية نظيفة الاثنين الماضي في المرحلة الـ 17 ما أدى إلى تراجعه في الترتيب للمركز الرابع.



ويعاني فريق المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا من ابتعاد العديد من لاعبيه عن مستواهم الحقيقي، فضلا عن رحيل عدد آخر من النجوم الذين قادوه الى الألقاب المحلية في المواسم الأخيرة وفي مقدمتهم المغربي أشرف بن شرقي وطارق حامد وأخيرا إمام عاشور.



وجدد فيريرا، العائد إلى الإدارة الفنية بعد إقالته من منصبه أمام غزل المحلة 1-2 في المرحلة الـ 15 ثقته التامة بعناصره وإمكاناتهم، ودعاهم في مران أمس إلى «تحقيق الأهداف المطلوبة وتخطي أي صعاب خلال المرحلة المقبلة».



وسيعود إلى تشكيلة الفريق القائد محمود عبدالرازق «شيكابالا» بعد انتهاء البرنامج العلاجي، لكن ثمة شكوك حول مشاركة التونسي حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومصطفى الزناري بسبب إصاباتهم، وسيكون الاعتماد على نحو أساسي على التونسي الآخر سيف الدين الجزيري وأحمد سيد «زيزو».



وفي المجموعة عينها، يستضيف الترجي الطامح الى لقب قاري خامس في دوري الأبطال، المريخ السوداني غدا السبت على ملعب «حمادي العقربي» في رادس.