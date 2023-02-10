

في إطار الشراكة المجتمعية في مؤسسات الدولة المختلفة نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الكويت وبالتعاون مع قسم الإعلام بكلية الآداب ندوة بعنوان «مهام فريق عمل العلاقات العامة في شركة نفط الكويت»، تحت إشراف وحضور عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام د.هبة المسلم بحضور القائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي، ومراقب الأنشطة والفعاليات في الكليات الإنسانية والعمادات النوعية مرام العوضي، ومراقب الأنشطة والفعاليات في الكليات العلمية شيخة الدخيل، ومن شركة نفط الكويت حضر كل من كبير آمري العلاقات العامة عبدالله السودان العنزي ورئيس آمري العلاقات العامة أبرار المهدي وأيضا آمر العلاقات العامة نهى الشايجي ولولوة المهنا وطلبة قسم الاعلام وذلك في كلية الآداب - الشدادية.



وهدفت الندوة إلى تبادل الخبرات الفعلية لإدارات وأقسام العلاقات العامة في جهات الدولة المختلفة والاستفادة منها لتطوير العمل المؤسسي باعتبار أن العلاقات العامة هي واجهة المؤسسة أمام المجتمع، ولتعريف طلبة جامعة الكويت بأهم المهام الفعلية للإدارة من واقع تجربة الموظفين في شركة نفط الكويت.



وقد رحبت عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة الكويت د.هبة المسلم بالحضور، داعية جميع الطلبة الخريجين والمقبلين على مرحلة جديدة في حياتهم الاستفادة من الخبرات في مختلف قطاعات الدولة من ضمنها شركة نفط الكويت.



وبدورها، تطرقت آمر العلاقات العامة نهى الشايجي إلى الهدف الأساسي من إدارة العلاقات العامة وهو تقديم جميع المعلومات للرأي العام لكي يتعرف على نشاط المؤسسة من خلال العمل على إبراز مشاركات المؤسسة، مبينة أنواع العلاقات العامة وهي العلاقات الداخلية التي تختص بالعمل داخل المؤسسة.