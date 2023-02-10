

واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين من الزلزال في تركيا وشمال سورية للتخفيف من حدة الأزمة الانسانية هناك.



وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لـ «كونا» إنه تم إرسال 80 طنا من المواد الإغاثية والاحتياجات الإنسانية العاجلة اليوم على متن طائرتين عسكريتين كويتيتين أقلعتا باتجاه تركيا في وقت سابق اليوم.



وأضافت البرجس أن فريقا من المتطوعين موجود حاليا هناك بغية تقديم المساعدات وضمان وصولها إلى الأسر المتضررة بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.



وذكرت أن الجمعية على تواصل وتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية لتحديد الاحتياجات الضرورية وايصالها للمتضررين في تركيا والشمال السوري، معربة عن خالص الشكر لوزارتي الدفاع والخارجية على إسهامهما في إنجاح هذه المهمة الإنسانية.



وجددت دعوتها لكل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص الى تقديم التبرعات من خلال المشاركة بحملة الجمعية «أغيثوا متضرري زلزال تركيا وسورية» لجمع التبرعات من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية أو في مقرها.