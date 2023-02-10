

شدد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد على اهمية تكامل الجهود الرسمية والأهلية لدعم وتطوير ومواكبة المستجدات في الخدمات الصحية المؤداة الى المواطنين والمقيمين على امتداد البلاد، مثمنا الدعم الذي توليه حكومة الكويت لمؤسسات القطاع الخاص الصحية والعلاجية وتشجيعها على أن تكون شريكا فاعلا في التنمية عبر التخطيط والتنفيذ للمشروعات الخدمية النوعية على الصعيدين المركزي وفي المحافظات.



وخلال لقائه امس في ديوان عام محافظة الاحمدي د.أيمن المطوع الرئيس التنفيذي لشركة مستشفى السلام، ود.علي العلندا المدير الطبي لمستشفى السلام ـ الأحمدي، ومديرة مستشفى السلام ـ الأحمدي عقلة المطيري، اطلع المحافظ على آخر المستجدات والاستعدادات الجارية لافتتاح الفرع الجديد للمستشفي الكائن في منطقة المهبولة وتشغيله مبدئيا، والمتوقع خلال الشهر المقبل، والذي يمثل قيمة مضافة للمنظومة الصحية في المحافظة وفي الكويت بوجه عام.



من جانبه، توجه الرئيس التنفيذي لشركة مستشفى السلام د.أيمن المطوع بالشكر والتقدير الى محافظ الاحمدي على دعمه الشركة لدى جهات الاختصاص على مدى مراحل المختلفة لمشروع انشاء مستشفى السلام الاحمدي منذ ان كان مجرد فكرة، ومتابعته المباشرة والحثيثة لكافة التطورات وصولا الى مرحلة الاستعدادات لافتتاحه المرتقب خلال شهر مارس المقبل.



واعرب المطوع عن التطلع الى ان يلبي مستشفى السلام ـ الأحمدي الطموح من خلال الخدمات النوعية المتميزة التي سيوفرها لأهالي وقاطني محافظة الاحمدي وفق اعلى وأحدث المعايير في المجالات العديدة التي سيغطيها بخدماته.