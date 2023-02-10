أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ القتال في أوكرانيا بل تسعى لوقفه، وأن النازيين هناك وداعميهم هم من شرعوا في القتال.



وقال بوتين، في اجتماع مع ممثلين عن صناعة الطيران، «أريد أن أقول ذلك مرة أخرى: لم نبدأ أي قتال، بل نحاول إنهاءه». وأضاف أن القتال بدأ من قبل النازيين في أوكرانيا وأن المهمة الرئيسية الآن تهيئة كل الظروف للحفاظ على روسيا وتنميتها وتعزيز طاقاتها، وحماية تاريخها.



من جهته، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما وصفه بالمساعي الغربية لمقاضاة بلاده بشأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



وقال لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني علي الصادق في الخرطوم امس، إن «الزيارات والمجهودات من أجل المحاولة لمقاضاة روسيا تعني أنهم (يقصد الغرب) ليسوا على حق».



وأضاف «إذا كانت نفس هذه المجهودات توجهت لتنفيذ اتفاقيات «مينسك-2» لم تكن لتبدأ العملية العسكرية الروسية، إلا أننا الآن نعرف أن اتفاقيات «مينسك» لم تكن سوى واجهة لمنح الوقت لأوكرانيا للاستعداد للمواجهة».



وتابع «سمعت عن زيارة 5 أو 6 ديبلوماسيين أوروبيين وقد زارت هذه المجموعة موريتانيا أيضا، يبدو وكأن هذه المجموعة تقتفي أثرنا، حتى أن السيد جوزيب بوريل (مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي) زار جنوب أفريقيا بعد زيارتنا».



وهاجم لافروف الزيارات المكوكية للغرب وإجبارهم الدول على تغيير مواقفها، وقال إن «هذه الجهود تؤكد عدم إيمانهم بأي ديموقراطية وإلا لكانوا تركوا الدول تتبنى المواقف التي تريد».



وزاد «الجوقة العسكرية التي تريد السلام من خلال تسليح أوكرانيا ونصرها على روسيا يعني أن الدول الغربية تعتبر بالفعل أن العالم سيكون أفضل بلا روسيا، أو بوجود روسيا خاضعة ومستسلمة».



في المقابل، لقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي امس استقبالا حافلا في بروكسل حيث سعى إلى دفع القادة الأوروبيين لتسريع عمليات إيصال الأسلحة الحديثة إلى بلاده لمواجهة الغزو الروسي.



واستقبله البرلمان الاوروبي بالهتافات المرحبة والتصفيق وقوفا لدى وصوله للدعوة لضم بلاده التي تقول إنها تدافع عن الحدود الشرقية لأوروبا، إلى الاتحاد.



وخاطب النواب الأوروبيين قائلا «إننا ندافع في مواجهة أقوى قوة معادية لأوروبا في العالم الحديث، إننا ندافع عن أنفسنا، نحن الأوكرانيين في ساحة المعركة، إلى جانبكم».



وبعد خطاب البرلمان، انضم زيلينسكي إلى قادة الدول الـ 27 كضيف خاص في قمتهم العادية، بدعوة من المجلس الأوروبي.



وقال لهم بعد تصفيق حار بينما تجمع القادة لالتقاط صورة جماعية «علي أن أشكركم شخصيا على دعمكم الثابت لبلادنا وتطلعاتنا وطموحنا للعيش في أوروبا موحدة وحرة».



لكنه حذر القادة من أن أوكرانيا تحتاج للحصول على مدفعية وذخيرة ومدرعات حديثة وصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة بشكل يفوق «سرعة المعتدي» على التحضير لما قال إنه سيكون هجوما جديدا وخطيرا.



وقال «نتحدث عن عدوان لا يستهدف أوكرانيا فحسب، بل أوروبا».



من جهتها، قالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في كلمة عكست عبرها المواقف الحارة لمسؤولين آخرين في الاتحاد «أوكرانيا هي أوروبا ومستقبل بلدكم هو في الاتحاد الأوروبي».



وأضافت «على الدول أن تدرس بسرعة وكخطوة لاحقة، تزويدكم بمنظومات بعيدة المدى والطائرات التي تحتاجون اليها لحماية الحرية التي اعتبرها كثيرون من المسلمات».



كما حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من أن الأسابيع المقبلة يمكن أن تحسم مسار الغزو الروسي، وقال «الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون على الأرجح حاسمة. ليس الوقت للخوف إنما لتقديم الدعم الكامل».