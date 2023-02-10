منذ اللحظات الاولى للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، توسعت المخاوف من تأثر المرافق الرئيسية كالمصانع والسدود المائية والطرق والجسور نظرا لشدة الزلزال الذي توزع بين خمس محافظات بشكل رئيس وهي حلب وحماة وادلب واللاذقية وطرطوس.



وأغلقت الجهات المعنية في محافظة حلب أمس الشوارع الرئيسية في محيط جسر الحج بحلب جنوب المدينة، بسبب ظهور بعض التشققات على جسم الجسر. وبين د.كميت عاصي الشيخ نائب رئيس المكتب التنفيذي بمجلس المحافظة في تصريح لوكالة انباء «سانا» أن عملية الإغلاق للشوارع المؤدية للجسر تمت بشكل مؤقت، ريثما يتم إجراء الكشف عليه من قبل اللجان الفنية المعنية، وتقدير مدى الضرر الحاصل.



وأكد وزير الموارد المائية د.تمام رعد ضرورة تكثيف المتابعة لخزان قسمين في ريف اللاذقية، تحسبا لأي طارئ.



وخلال اطلاع الوزير على الخزان الذي سعته 37 ألف متر مكعب ويغذي شبكة عين البيضا بعد تعرضه لتشققات بسيطة في الجدار الشاقولي نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد ومعاينته فنيا، شدد على ضرورة تنفيذ الحلول لمعالجة تشققات الخزان وإنجاز العمل بأسرع وقت، وخاصة أنه يروي مساحة 5000 هكتار من أراضي المنطقة.



من جهته، أكد مدير الموارد المائية بحمص م.إسماعيل إسماعيل أن المنشآت المائية والسدود في المحافظة من «محطات - مصارف - أقنية - بوابات» في حالة سليمة ولم تتعرض حتى تاريخه لأي ظواهر غير طبيعية.



ونفى إسماعيل كل ما أشيع على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بوجود تصدعات في سد باسل الأسد «زيتا»، مؤكدا أنه عار من الصحة، وأن عناصر من المديرية موجودة في المكان للمراقبة على مدار الساعة.



كذلك نفى مدير الموارد المائية بحماة م. توفيق صالح، ما يشاع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض سدود المحافظة لأضرار أو تصدعات نتيجة الزلزال. وبين في تصريح لصحيفة «الوطن» أن السدود وعددها نحو 16 مراقبة على مدار الساعة.



وأوضح أنه تم الكشف الحسي عليها، من قبل مهندسي المديرية المختصين، ولم تشاهد أي ملاحظات تفيد لأن وضعها غير سليم، أو أنها تأثرت بالزلزال.



ولفت إلى أن الوضع العام لكل السدود جيد، وليس هناك ما يشير أو يدل على غير ذلك.



إلا أن مصدرا في الأمانة العامة لمحافظة حماة، أهاب بالمواطنين للابتعاد عن المنازل الواقعة بجوار حرم جميع خزانات المياه العالية، والذي يقدر بمسافة 40 مترا حول قاعدة الخزان وتوخي الحيطة والحذر، وذلك حفاظا على السلامة العامة، وخصوصا خزان مياه الضاهرية العالي، بالجهة الشرقية من الحي، وخزان مياه حي السبيل بجنوبه، وخزان مياه حي الصواعق.



من جهته، أكد المدير العام لمؤسسة مياه حماة مطيع العبشي لموقع «الوطن أون لاين»، أن خزانات المياه بمناطق متفرقة من ريف حماة تأثرت نتيجة الهزات الارتدادية التي حصلت، وأكثر المناطق خطورة في سهل الغاب.



وناشد الأهالي بضرورة إخلاء المنازل في المناطق المحيطة بالخزانات، وأكثر القرى خطورة الرصيف، والجيد.



وقد حاولنا إزالة الخزانات عن طريق رافعات وصلت من دمشق اليوم ولكن استطاعتها لا تكفي، لأن وزنها أكثر من 70 طنا. والحل الآن بإخلاء المنازل كي لا تسقط الخزانات على قاطنيها.



كما تفقد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، عمليات الإصلاح بعد الاضرار التي لحقت بمصفاة بانياس وادت الى وقف العمل بها بسبب التشققات التي ظهرت في جسم المصفاة.



وقالت وزارة النفط في بيان إن كارثة الزلزال تسبب بتضرر القواعد البيتونية للمعدات وسقوط بطانات الأفران وانحراف مركز مفاعل البنزين إضافة إلى تضرر المداخن الرئيسية لوحدة القوى، وبالتالي إيقاف المصفاة وان بعض اجزائها عادت للعمل والبعض الآخر يحتاج الى 48 ساعة.