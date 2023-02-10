زفَّ وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة بشرى إلى العالم بإعادة أعداد الحجاج هذا العام إلى طبيعتها قبل كورونا. وقال الربيعة، خلال مؤتمر صحافي خلال زيارته للعراق: أزف البشرى للعالم بعودة أعداد الحجاج هذا العام إلى ما كانت عليه قبل «كورونا» دون سقف للعمر، ونتشرف باستقبال وخدمة أكثر من مليوني حاج هذا العام من جميع أنحاء العالم من ضمنهم 33690 حاجا من العراق. وأضاف الربيعة - خلال مؤتمر مشترك مع رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي، «ان المملكة حريصة على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين العراقيين»، لافتا إلى استقبال 125 ألف معتمر عراقي منذ افتتاح منفذ (عرعر) الجديد.



وأضاف أنه تم توفير مبادرات لتخفيض تكاليف الحج والعمرة على العراقيين، مشيرا إلى تخفيض مبلغ التأمين على المعتمرين والحجاج العراقيين بنسبة تتراوح ما بين 60 و70%. من جانبه، أعلن المسعودي مناقشة فتح منافذ جديدة بين العراق والسعودية، من بينها منفذ (جميمة)، موضحا أن السعودية ألغت شرط العمر على الحجاج العراقيين، مؤكدا الاتفاق مع الجانب السعودي على تيسير إجراءات الحج والعمرة للعراقيين.