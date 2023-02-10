

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أكدت ترسية 5 عقود بقيمة 220 مليون دولار لإنشاء بنية تحتية تربط شبكة الكهرباء الخليجية مع نظيرتها في العراق.



وأضافت ان مشروع النقل الكهربائي سيوفر للعراق 500 ميغاواط من الكهرباء.



وفي يناير الماضي، ذكرت المجلة ان الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجية أحمد علي الإبراهيم صرح في وقت سابق بأن المشروع قد تمت ترسيته بالفعل.



وقالت الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي إن المشروع يتضمن بناء خط نقل كهربائي مزدوج الدائرة بطاقة 400 كيلوفولت من محطة الوفرة في الكويت إلى محطة الفاو في جنوب العراق بطاقة نقل إجمالية تبلغ 1800 ميغاواط ويبلغ طوله 295 كيلومترا.



وأضافت الهيئة أن المرحلة الأولى من المشروع ستكتمل في غضون 24 شهرا، ومن المتوقع أن تزود العراق بنحو 500 ميغاواط من الكهرباء.



وقد تم توقيع العقود مع كل من الشركات التالية:



٭ KEC الدولية (محلية)



٭ كالباتارو لنقل الطاقة (الهند)



٭ كاليك إنرجي (تركيا)



٭ سيجيليك المملكة العربية السعودية (محلي/ فرنسا)



٭ شركة المقاولات الوطنية (NCC)



وأفادت شركة ميد في يناير 2021 بأن الهيئة قد خصصت التمويل اللازم لخط نقل الكهرباء الذي يربط محطة الزور الفرعية في الكويت بالحدود الجنوبية للعراق مع الكويت، وعلى الصعيد ذاته، وقع العراق في يناير 2020 مذكرة تفاهم لاستيراد 500 ميغاواط من الكهرباء من هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.