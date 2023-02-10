تسارع معدل الوفيات مع تضاؤل الأمل بالعثور على ناجين والأمم المتحدة: المتضررون يحتاجون للمزيد من كل شيء

بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وبتكليف من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وعلى أثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية الاثنين الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن تبرع الكويت بمبلغ 30 مليون دولار أميركي لدعم الجهود الإغاثية ولتخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين في البلدين.

وسيتم تخصيص مبلغ 15 مليون دولار من هذا التبرع لدعم العمليات الإنسانية والإغاثية في سورية و15 مليون دولار أميركي لدعم العمليات وجهود الإغاثة في تركيا.

من جهة ثانية، نقلت طائرتان من القوة الجوية 80 طنا من المساعدات إلى تركيا ضمن الجسر الجوي تنفيذا للتوجيهات السامية.

وبعد أربعة أيام من الزلزال الأقوى منذ نحو قرن، تواصلت محاولات الإنقاذ في كل من تركيا وسورية، رغم أن الأمل أصبح شبه معدوم، حيث يقول الباحث في الكوارث الطبيعية في جامعة «كوليدج أوف لندن» إيلان كيلمان إن الساعات الـ 72 الأولى حاسمة للعثور على ناجين، إذ يتم إنقاذ أكثر من 90% منهم في هذه المهلة، فيما أكد الدفاع المدني السوري تسارع معدل وفاة العالقين تحت الأنقاض، معتبرا ان هذا «مؤشر خطير»، ما يعني أن عدد الضحايا الذي فاق 21 ألف قتيل في البلدين مرشح للزيادة بشكل كبير.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن في جنيڤ إن المتضررين من الزلزال يحتاجون إلى «المزيد من كل شيء بلا استثناء» فيما يتعلق بالمساعدات.





القصص المأساوية لا تتوقف.. انتشال طفل حي من حضن والده المتوفى وإنقاذ آخرين بعد أكثر من 80 ساعة

وكالات: لا تتوقف القصص المأساوية والڤيديوهات التي تقشعر لها الأبدان والتي تصل من المناطق المتضررة من الزلزال، وإذا كان بعضها شديد القسوة وأغلبها لانتشال جثث تأخرت يد العون في الوصول إليها بسبب حجم الدمار والعوائق الكثيرة، فإن بعضها لا يخلو من الإنسانية والأمل.

ونشر الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» مقطع ڤيديو تقشعر له الأبدان، لعناصره عندما تمكنوا من سحب رجل متوفى تحت الأنقاض لكن المفاجأة أن طفله الذي كان يحضنه بقي على قيد الحياة ونجحوا في إنقاذه.

من بين هذه المقاطع المصورة ڤيديو يعود لرجل مسن في سورية حاول رجال الإنقاذ تقديم بطانية له ليتدفأ بها ريثما يتم إنقاذه فما كان منه إلا ان طلب الماء للوضوء حتى لا تفوته الصلاة وهو عالق تحت الأنقاض.

ونشر ڤيديو آخر لمسن تركي وصل إليه رجال الإنقاذ، فطلب في البداية رفع المصحف الشريف من تحت الأنقاض قبل سحبه.

وفي ملس بريف إدلب فرحة غير مكتملة بعد إنقاذ طفل وشقيقته من تحت انقاض منزلهما بعد أكثر من 50 ساعة من الزلزال المدمر، لكن في قصتهما غصة كبيرة، فالطفلان فقدا كامل أفراد عائلتهما.

وفي بلدة ارمناز بريف إدلب تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ الطفلة «شام» التي كان المسعفون يحاولون مساعدتها على الصمود طالبين منها الغناء تحت الأنقاض إلى أن تمكنوا من إنقاذها مع شقيقيها لكن الموت كان أسرع من المنقذين إلى والدتها.

وتم إنقاذ أخوين من تحت الأنقاض بعد مرور 70 ساعة على بقائهما تحت الأنقاض في مدينة أديامان، وتم إنقاذ فتى عمره 15 عاما من تحت الركام بعد مرور 81 ساعة في ولاية هاتايز.