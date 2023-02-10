

القاهرة - ناهد إمام



قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إننا نتابع الموقف أولا بأول مع أبنائنا شباب المصريين الدارسين في تركيا (عقب كارثة الزلزال المدمر)، ونعمل على التنسيق، لضمان سلامتهم وعودتهم حال تطور الأمور واستمرار توقف الجامعات، مثمنة الدور المجتمعي المهم، الذي قامت به عدد من شركات الاتصالات في مصر من خلال تقديم خدمات الاتصال المجاني من مصر لتركيا، لمدة أسبوع مجانا حتى تتمكن الأسر من الاطمئنان على ذويهم.



جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقدته وزيرة الهجرة، للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية في تركيا، بحضور مساعد وزيرة الهجرة للجاليات السفير عمرو عباس، والطالب شادي السروي ممثل مركز حوار وزارة الهجرة لشباب الدارسين وشباب من الدارسين والطالب بكلية العلوم قسم الفيزياء جامعة أنقرة وعدد من الطلاب الدارسين في مختلف الولايات التركية، بحسب بيان، امس لوزارة الهجرة.



وأضافت الوزيرة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعداد قوائم لمتابعة موقف أبنائنا الدارسين في تركيا، مؤكدة الحرص على متابعة أبنائنا في أي مكان في العالم، والوقوف على احتياجاتهم خلال هذه الأزمة.



وأعربت الوزيرة عن خالص تعازيها في ضحايا الزلزال ذلك المصاب الجلل الذي أصاب سورية وتركيا، مؤكدة أن مصر في ظهر أبنائها في أي مكان وتحت أي ظرف، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية في مصر على توجيه الدعم للدول المتضررة من الزلزال، سواء تركيا أو سورية.



وأضافت: «الموقف في تركيا صعب بالجنوب وهو موقع لا تتمركز فيه أعداد كبيرة من المصريين، لكن نعلم بوجود مجموعات من الطلبة المصريين هناك»، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة من وزارة الهجرة مع الطلاب المصريين من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «ميدسي»، لافتة إلى نجاة أحد الشباب الدارسين يدعى «معاذ» ويدرس الهندسة بتركيا، واستطاع زملاؤه التواصل معنا والتواصل على أرقام الطوارئ التركية، بعد تأكدهم من وجوده تحت الأنقاض وتم إنقاذه.



وأكدت استمرار إمدادهم بالمعلومات واستمرار التواصل للاطمئنان عليهم، حيث أعلنت وزارة الخارجية تخصيص أرقام الهواتف التالية للإبلاغ عن أية حالات إصابة أو طلب المساعدة: السفارة في أنقرة: 00905497695566/ السفارة في دمشق: 00963112144886 - 00963112144885.