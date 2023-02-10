

مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



فشل القادسية في المحافظة على تقدمه بهدف محمود المرضي بعد أن أجبره الجهراء على التعادل 1-1 بهدف سجله رودريغو يوري من ركلة جزاء في المواجهة التي جمعتهما أمس على «ستاد محمد الحمد» ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري «زين» الممتاز، وبهذا التعادل بقي «أبناء القصر الأحمر» بالمركز الرابع برصيد 18 نقطة، فيما ارتقى الأصفر للمركز السادس مؤقتا برصيد 16 نقطة.



في الشوط الأول كانت نسبة الاستحواذ فيه للقادسية أكثر من الجهراء، ورغم ذلك لم تكن للأصفر أي فرصة خطرة تذكر على مرمى الحارس بدر الصعنون باستثناء تسديدة محمود المرضي التي أبعدها الصعنون (42)، بينما كانت هجمات «الجهراوية» أخطر منها تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء للغاني أبودو أساكا ردتها العارضة (18)، والثانية لعبدالعزيز مروي بعد تمريرة متقنة من القطري عبدالكريم حسن ليسدد مروي الكرة لكن الحارس خالد الرشيدي تألق في إبعادها (30).



وفي الشوط الثاني تراجع مستوى الجهراء، لذلك كان وصوله لمرمى المنافس صعبا، فيما ارتفع رتم أداء القادسية وكان الأكثر تهديدا لكن عاب لاعبيه سوء التركيز في اللمسة الأخيرة، ما ساهم في تعقيد مهمتهم بتسجيل الهدف الأول مع مرور الوقت، حتى تمكن محمود المرضي من فك شفرة دفاع الجهراء بعد أن سجل هدف التقدم بتسديدة أرضية زاحفة سكنت الزاوية اليمنى للصعنون (80).

وفي الدقيقة (90) تمكن الجهراء من تسجيل هدف التعادل عن طريق البرازيلي رودريغو من علامة الجزاء.



أوقف النصر تقدم كاظمة بالتغلب عليه ٤-١ في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الـ ١٣ من بطولة دوري زين الممتاز، وبهذا الفوز الثمين ابتعد «العنابي» عن منطقة الخطر بارتقائه إلى النقطة ١٧، فيما تجمد رصيد «البرتقالي» عند ١٩ نقطة. سجل للنصر أحمد شلال (٣٧) ومشعل فواز (٣٨) وغوستافو (٤٦) و(٦٢)، بينما سجل للبرتقالي شبيب الخالدي (٤٩).



في الشوط الاول كان النصر هو الطرف الأفضل من حيث المحاولات للوصول إلى مرمى ضيفه، وسدد محمد دحام كرة قوية علت العارضة (٧)، ورد ابو بكر سيليا بتسديدة تصدى لها الحارس خليفه رحيل (١٢).

وتلقي غوستافو كرة عرضية هيأها للقادم من الخلف أحمد شلال الذي أودع الكرة بشكل جميل على يمين الحارس يوسف الكندري (٣٧).

ومن هجمة عكسية سريعة اخترق النجم محمد دحام الجبهة اليمنى وهيأ الكرة بإتقان لفواز الذي ركن الكرة على يمين الحارس (٣٨). وفي الشوط الثاني ضاعف النصر غلته من الأهداف بتسجيله الهدف الثالث بعد ان مر دحام من الحارس وارسل عرضية اودعها غوستافو في المرمي (٤٦)، ومن كرة ثابتة قلص البديل شبيب الخالدي برأسيته الفارق للبرتقالي (٤٩).

وأكد النصر أفضليته بتسجيله الهدف الرابع بعد ان مرر فواز كرة بينية وضعت غوستافو منفردا بمرمى الحارس الكندري وأودع الكرة في الزاوية اليسرى (٦٢)، وساهم الهدف في انخفاض الحالة المعنوية للاعبي البرتقالي، وفي المقابل أحكم العنابي تنظيم دفاعاته حتى نهاية المباراة لتنتهي بتحقيق فوز ثمين.