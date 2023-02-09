ضمن جهودها الإغاثية والإنسانية الداعمة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق اللاجئين بتركيا والنازحين بسوريا، قدمت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني المساعدات الإغاثية للمنكوبين بمراكز الإيواء العاجل بالداخل السوري.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية المهندس نصار العبد الجليل إن الوقف الإنساني فزعت مع بقية الجمعيات الخيرية الكويتية، بإطلاق حملة مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من آثار الزلزال المدمر.

وأوضح العبد الجليل، أن طواقم العمل الميدانية تجاوبت سريعاً مع الحدث، وقامت على الفور بتوزيع مساعدات الجمعية على المتضررين في مراكز الإيواء، والتي اشتملت على المواد الغذائية والبطانيات كاحتياج ضروري في هذا البرد القارس.

وشدد رئيس مجلس إدارة الوقف الإنساني على استمرار وتواصل الجمعية في تقديم المساعدات الإنسانية الداعمة للمتضررين من تلك الكارثة، والتي تهدف إلى نجدتهم وتخفيف معاناتهم.

كما ثمن العبد الجليل فزعة أهل الكويت لإخوانهم المتضررين من كارثة الزلزال، لما في ذلك من تجسيد لأسمى معاني الأخوة بين أهل الإسلام، مصداقاً لقول النبي ﷺ " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".. سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتقبل من المحسنين الكرام صدقاتهم، وأن يكتب لهم أجر تفريج الكربات.