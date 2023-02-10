محمد الجلاهمة

تأكيدا لما اشارت اليه «الانباء» مطلع فبراير الجاري من عصابات تنتحل صفة رجال امن من الجنسين لسرقة الارصدة البنكية بعد طلب معلومات عن مواطنين ومقيمين تخص حسابتهم البنكية، أكد مصدر أمني لـ«الأنباء» أن مثل هذه العصابات لا يجب التعاون معها، مجددا التأكيد على أن أي جهة في الكويت سواء بنوك أو مباحث او ما شابه لا تطلب من أي مواطن أو مقيم تزويدهم بالبيانات البنكية التي تعد ملكا للعميل ولا يجوز الافصاح عنها لأي جهة.

هذا، وحذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من عمليات نصب واحتيال ظهرت مؤخراً يقوم بها بعض ضعاف النفوس من خارج دولة الكويت بانتحال صفة رجال الأمن مستخدمين أرقام هواتف وبرامج اتصال الكترونية

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وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تلقوا اتصالات هاتفية من شخص يتحدث اللهجة الوطنية من هاتف نقال محلي حيث تم ابلاغ المتصل بتزويدهم برقم البطاقة المدنية الخاصة به ورقم البطاقة البنكية للاشتباه في تحويلات مالية كبيرة وغير منطقية قياسا بالدخل حسبما يقول «المتصل النصاب» حيث يطلب منه فتح كاميرا والتحدث الى ضابط شرطة، وبالفعل يفعل ذلك ويظهر شخص مرتديا زيا عسكريا ويطلب منه انه يتعاون لأنه يشتبه في قيامه بغسيل الأموال.

وأكد عدد من رواد التواصل أنهم سارعوا لإخطار البنوك التي يتعاملون معها فأكدوا لهم أن هذه وسيلة نصب مبتكرة يجب الحذر منها وعدم التعاون مع المتصلين.