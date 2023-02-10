بعدما ترأس أهم قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية وشعبا يناهز عدده 214 مليون نسمة، صار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يقيم في منطقة قريبة من مدينة ألعاب ديزني لاند في ولاية فلوريدا الأميركية ويتناول الطعام بمفرده في سلسلة مطاعم «كي.إف.سي» للوجبات السريعة.

وتوجه الرئيس السابق اليميني المتطرف إلى الولايات المتحدة أواخر ديسمبر الماضي، قبل أيام من إقدام مؤيدين له غاضبين من فوز منافسه اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلڤا في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، على اقتحام وتخريب القصر الرئاسي ومقر الكونغرس والمحكمة العليا في البرازيل.

وذكرت مشاهد التخريب بهجوم أنصار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير 2021 احتجاجا على المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي حال أدين بالعنف في البرازيل، سيخضع جايير بولسونارو لتحقيق من المحكمة العليا لتحديد دوره في الاعتداء على مؤسسات السلطة الوطنية في برازيليا في الثامن من يناير الماضي.

وبعد اعتياده على الإقامة في القصر الرئاسي البرازيلي الفاخر، بات «ترامب المناطق المدارية» كما يلقب أحيانا، يعيش في منزل صغير يملكه البطل البرازيلي السابق في الفنون القتالية خوسيه ألدو.

وبقي بولسونارو بعيدا من الأضواء خلال الأسابيع القليلة الأولى له في فلوريدا، واقتصرت أنشطته المعروفة على زيارة متجر وتناول الدجاج المقلي بمفرده في مطعم «كنتاكي».

لكن الزعيم السابق خرج من عزلته مؤخرا، وألقى خطابين في أيام.

وتحدث رجل البرازيل القوي السابق في دورال بشمال ميامي أمام نحو 400 شخص خلال حدث نظمته الجمعية الأميركية المحافظة «تورننغ بويت يو إس إيه»، داخل فندق فاخر يملكه حليفه وقدوته عندما كان في السلطة دونالد ترامب.

وقال الرئيس السابق مخاطبا جمهورا مهزوما «ليس هناك أمر أكثر إرضاء من أداء الواجب»، في إشارة إلى ولايته (2019-2023).

كما تحدث بولسونارو في مطعم بمركز تجاري في حفل استقبال نظمته الجالية البرازيلية في فلوريدا، حيث واصل التشكيك في نتيجة الانتخابات الرئاسية، وقال «كثير من الناس ما زالوا مصدومين مما حدث خلال الانتخابات.. لكننا سنتخطى هذه اللحظة وإن شاء الله سننتصر معا»، معتبرا أنه «أكثر شعبية من أي وقت مضى».

وفي كلتا المناسبتين، لقي بولسونارو استقبالا حارا من أنصاره الأكثر ولاء والذين التقطوا صورا معه وهتفوا له.

مستقبل غامض

لكن مستقبل الزعيم البرازيلي السابق لا يزال غامضا، فبعدما أكد للصحافة أنه يعتزم العودة إلى البرازيل نهاية يناير الماضي، قدم جايير بولسونارو طلبا للحصول على إقامة لمدة ستة أشهر في الولايات المتحدة.

وأوضح نجله السيناتور فلافيو بولسونارو أن الرئيس السابق لم يحدد موعدا للعودة، وقال للصحافيين «قد يكون ذلك غدا أو بعد ستة أشهر أو قد لا يعود أبدا».

ومع ذلك، قال الرئيس السابق في أورلاندو مؤخرا «أبلغ 67 عاما وأعتزم أن أبقى ناشطا في السياسة البرازيلية».

ويبقى السؤال ما إذا كان سيواصل بولسونارو التواري عن الأنظار كما حدث عندما وصل إلى فلوريدا، أم سيواصل إلقاء الخطب في البلد المضيف الذي أشاد به قائلا «لطالما كنت من أشد المعجبين بالشعب الأميركي، بحرياتهم ووطنيتهم وحبهم للعلم».